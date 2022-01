Warszawiacy muszą złożyć nowe deklaracje ws. śmieci

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

Od nowego roku w stolicy obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z ostatnimi zmianami, właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji - przypomniał stołeczny ratusz.

W połowie grudnia stołeczni radni przyjęli nową metodę opłat za śmieci. Od 1 stycznia stawki naliczane są w zależności od gospodarstwa domowego. Do 10 lutego właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.

Można to zrobić na kilka sposobów: składając w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy, w formie elektronicznej (za pomocą platformy ePUAP) albo przesyłając listem poleconym do urzędu dzielnicy. Co ważne, mieszkańcy zabudowy wielolokalowej nie składają osobiście deklaracji – w ich imieniu powinna to zrobić spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

Nowe wzory deklaracji można pobrać na stronie www.warszawa19115.pl

Opłat za śmieci należy dokonywać do 28. dnia każdego miesiąca, począwszy od 28 stycznia br. Obowiązujące obecnie stawki wynoszą: 85 zł od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej i 107 zł od gospodarstwa jednorodzinnego. Ta druga kwota może zostać zmniejszona o 9 zł w przypadku, gdy odpady bio są kompostowane w przydomowym kompostowniku. Natomiast dla mieszkańców, którzy wbrew wymogowi prawnemu nie będą segregować odpadów lub będą to robić nieprawidłowo, opłaty za wywóz odpadów będą dwukrotnie wyższe.

Dla mieszkańców w najtrudniejszej sytuacji miasto uruchomi program osłonowy. "O wsparcie będą mogły ubiegać się osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie" - poinformował stołeczny ratusz. "Aby otrzymać pomoc, trzeba zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy zamieszkania. Wsparcie będzie udzielane w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów" - dodał.

Uchwała Rady Warszawy została opublikowana już w Dzienniku Ustaw.(PAP)

Autorka: Marta Stańczyk

