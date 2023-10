Warszawa z ochroną systemu Patriot. MON: W piątek rozpoczną się dyżury

- Uczestniczymy w wydarzeniu historycznym, przełomowym wydarzeniu. Oto po raz pierwszy w historii Warszawa otrzymuje obronę przeciwrakietową. W piątek rozpoczną się dyżury żołnierzy na elementach bardzo nowoczesnego systemu Patriot - powiedział w czwartek szef MON Mariusz Błaszczak.

fot. @MON_GOV_PL / / Twitter

Szef MON na lotnisku na warszawskim Bemowie spotkał się w czwartek z żołnierzami grupy bojowej z 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, którzy od piątku rozpoczną dyżur bojowy na elementach systemu przeciwlotniczego Patriot.

Jak zapowiadał MON, niespełna rok po rozpoczęciu dostaw i integracji systemu Patriot wyposażanego obecnie w system zarządzania walką IBCS i realizowanych ćwiczeniach: w lutym na warszawskim Bemowie, w kwietniu w Radomiu, w sierpniu w Łasku oraz intensywnym szkoleniu obsług - 37. DROP (Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej) zostanie wkrótce włączony w System Obrony Powietrznej RP.

"Przywróciłem obronę przeciwlotniczą po długoletniej przerwie, ale obrona przeciwrakietowa jest po raz pierwszy w historii z wykorzystaniem bardzo nowoczesnego sprzętu - sądzę, że najnowocześniejszego sprzętu na świecie, a więc systemu Patriot. Od jutra już rozpoczną się dyżury" - oświadczył Błaszczak na briefingu prasowym.

Błaszczak podkreślił, że włączenie systemu Patriot w obronę powietrzną Polski nastąpiło w wyjątkowo krótkim czasie. Nawiązał również do propozycji stworzenia europejskiego systemu obrony powietrznej. Według ministra, chodzi o niemiecki system, zaprojektowany tak, by zyski z jego powstania czerpał niemiecki przemysł. "Nie przystąpiliśmy do niego, bo ten system nie istnieje, a nasz istnieje - zbudowaliśmy go i budujemy wciąż we współpracy z USA i Wielką Brytanią" - oświadczył.

Polityk dodał, że przyszłym tygodniu na poligonie odbędzie się ćwiczenie kolejnej jednostki systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu "Mała Narew", powstającego we współpracy z Wielką Brytanią, którego kolejne jednostki niedługo wejdą do systemu obrony powietrznej Polski.

"Mogę podziękować żołnierzom nie tylko mówiąc, ale także w formie zarządzenia, na podstawie którego ustanowiłem dodatki za dyżury żołnierzy wojsk obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej oraz wojsk obrony radiotechnicznej" - zapowiedział Błaszczak.

Pełnomocnik MON ds. budowy systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej gen. bryg. Michał Marciniak powiedział, że do tej pory w rozmowach z mediami przedstawiał informacje o kolejnych szkoleniach i ćwiczeniach z wykorzystaniem nowych systemów obrony powietrznej.

"Dzisiaj chciałbym przekazać informację, że to już nie są ćwiczenia - grupa ogniowe 37. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej otrzymała konkretne zadanie bojowe, oparte na realnych scenariuszach. Zadaniem grupy jest ochrona miasta stołecznego Warszawy przed zagrożeniem w postaci taktycznych pocisków balistycznych. W najbliższym czasie jednostka ta zostanie poddana certyfikacji, a następnie wejdzie w stały dyżur bojowy, chroniąc ludność i infrastrukturę krytyczną stolicy" - powiedział.

Jak dodał, budowa systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej "pozostaje w tej chwili najwyższym priorytetem w resorcie obrony narodowej".

MIM-104 Patriot to system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy ziemia-powietrze, przeznaczony do zwalczania samolotów, taktycznych pocisków balistycznych i pocisków manewrujących, produkowany przez amerykański koncern Raytheon i wybrany przez 17 państw. W USA jego użytkownikiem są wojska lądowe.

Polska wybrała system Patriot jako podstawę programu obrony powietrznej średniego zasięgu "Wisła" w kwietniu 2015 r. Międzyrządowy kontrakt w pierwszej z dwóch zakładanych faz podpisano w 2018 r. Umowa przewiduje dostawy dwóch baterii (16 wyrzutni) Patriot. Zestawy są integrowane z nowym systemem zarządzania polem walki IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) firmy Northrop Grumman. System ten ma umożliwić połączenie różnych systemów obrony przeciwlotniczej w jeden zintegrowany, wielowarstwowy system. IBCS jest obecnie wdrażany także w wojskach USA.

Podczas targów MSPO w Kielcach na początku września szef MON zatwierdził umowę na dostawę kolejnych 6 baterii Patriotów, wyposażonych m.in. w dookólne radary LTDAMS.

autor: Mikołaj Małecki

