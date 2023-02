Warszawa wygrała konkurs "European Best Destination 2023". Stolica Polski zdeklasowała konkurencję

Warszawa zwyciężyła w konkursie "European Best Destination 2023". W plebiscycie na najlepszy kierunek podróży w Europie uczestniczyło 21 miast. Stolica Polski pokonała m.in. Ateny, Wiedeń, Pragę, Kopenhagę czy Maribor.

fot. Drone in Warsaw / / Shutterstock

Rywalizacja trwała trzy tygodnie. W konkursie mieszkańcy 178 państw oddali 686 tys. głosów. 48 proc. z nich pochodziło z Europy, pozostałe z innych kontynentów. Dokładny wynik Warszawy to 142 081 głosów. Stolica Polski zdystansowała drugie w konkursie Ateny, które uzyskały 91 tys. głosów – o 50 tys. mniej od Warszawy. Pierwszą piątkę uzupełnia jeszcze Maribor, Wiedeń i włoska Cittadela.

"Mamy to! Mamy zainteresowanie całego świata naszym miastem. Warszawa jest tego warta! Miasto tak nowoczesne, prężnie się rozwijające, z niezwykłą historią. Stolica zieleni, wygody i wolnego czasu. Miasto kontrastów, w którym każdy znajdzie równowagę. Miasto, w którym kilka kilometrów od nowoczesnego, tętniącego życiem Nowego Centrum Warszawy i tuż obok zabytkowej Starówki wśród zieleni wije się Wisła, prawdziwie dzika rzeka. Takie rzeczy tylko w Warszawie!" – powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. "Tytuł +European Best Destiation 2023+ to nie tylko prestiż. Zwycięzcy z poprzednich lat odnotowywali kilkunastoprocentowy wzrost liczby turystów. Zapraszamy do Warszawy!" - dodał.

Prezydent pochwalił się zwycięstwem w mediach społecznościowych. "Właśnie dostałem informację, że Warszawa wygrała konkurs na najlepszy kierunek turystyczny Europy 2023 i w związku z tym chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować za wszystkie oddane głosy. Zdeklasowaliśmy rywali i dostaliśmy najwięcej głosów w historii całego plebiscytu" - przekazał.

Do tej pory najwięcej głosów uzyskał zwycięzca z roku 2017, Porto – 138 tys. Warszawa zdobyła ich w tym roku o 4 tys. więcej.

Ratusz zaznaczył, że doświadczenia poprzednich zwycięskich miast takich jak Wrocław, Porto czy Lubljana pokazują, że każde utytułowane miasto zyskuje na popularności. Piszą o nim największe światowe media branżowe, a turyści z całego świata zaczynają planować do nich przyjazdy. "Zwycięzcy z poprzednich lat odnotowywali kilkunastoprocentowy wzrost ruchu turystycznego. A w przypadku Zagrzebia – który przez trzy lata z rzędu zwyciężał w kategorii Best Christmas Market – wzrost wyniósł aż 41 proc." - zaznaczył ratusz.

"To ważne, aby dzisiejsze zwycięstwo przekuć w długofalowy sukces" – powiedział dyrektor Stołecznego Biura Turystyki Paweł Moras. "Mamy niebywałą okazję, by pokazać się z najlepszej strony i zadbać, by Warszawa już na stałe zamieszkała w świadomości turystów jako miejsce warte odwiedzania: atrakcyjne, otwarte i gościnne. Mamy potencjał, aby to osiągnąć. Sukces w konkursie zawdzięczamy w ogromnej mierze niezawodnej współpracy z naszymi kluczowymi partnerami: Warszawską Organizacją Turystyczną, Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Polską Organizacją Turystyczną. Jestem przekonany, że nasze dalsze działania będą równie owocne" - zaznaczył.

Warszawa została doceniona i wyróżniona także przez organizatora w czterech dodatkowych kategoriach: Best Cultural Destination (stolica kultury), Best Destination for Food Lovers (stolica dobrego smaku), Safest Destinations in Europe (stolica bezpieczeństwa) i Best Destinations for a city break (najlepsze miejsce na krótki wypad).

"Te wyróżnienia są potwierdzeniem atrakcyjności naszego miasta i różnorodności oferty, jaka czeka tu na turystów" – dodał Paweł Moras.

Autorka: Marta Stańczyk