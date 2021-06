Warszawa wprowadzi zakaz picia alkoholu na Bulwarach Wiślanych?

fot. Jacek Łagowski / / FORUM

Bulwary dla wszystkich, a nie dla wybranych - apeluje stołeczna radna Anna Auksel-Sekutowicz (KO). Proponuje wprowadzenie tam całkowitego zakazu picia alkoholu poza lokalami gastronomicznymi w miesiącach letnich od czerwca do sierpnia. Radny PiS Maciej Binkowski jest przeciw.

"Przez dwa ostatnie miesiące służby wystawiły ponad 500 mandatów za łamanie zakazu spożywania alkoholu na bulwarach" - zaznaczyła w rozmowie z PAP radna. Dodała też, że otrzymuje coraz więcej skarg od mieszkańców Powiśla. "Szczególnie osób starszych czy rodzin z małymi dziećmi, którym hordy młodych ludzi zakłócają spokój oraz odbierają przyjemność wieczornych letnich spacerów" - dodała.

Propozycją radnej rozwiązanie hybrydowe, tzn. całkowity zakaz picia alkoholu poza lokalami gastronomicznymi w miesiącach letnich. "Właściciele ogródków dbają o bezpieczeństwo i odpowiadają za porządek wokół. Największy bałagan pozostaje po imprezujących w godzinach nocnych" - wyjaśniła radna.

Chcąc poznać zdanie mieszkańców udostępniła na swoim profilu w mediach społecznościowych ankietę na ten temat. "Zależy mi na utrzymaniu takiego kierunku rozwoju Bulwarów Wiślanych, który przywróci w tym miejscu bezpieczeństwo i ich rekreacyjny, wypoczynkowy charakter. Wiem, że warszawiacy coraz głośniej apelują, aby nad Wisłą zniknęły bójki, rozboje, wrzaski, chuligańskie wybryki i całonocne libacje" - napisała Anna Auksel–Sekutowicz. "Nie chcę być obojętna na potrzeby warszawiaków, pragnę, aby partycypowali w planowanych zmianach, dlatego przeprowadziłam na Facebooku ankietę, z której wynika, że taka hybryda mogłaby być najlepszym dla ogółu rozwiązaniem" – dodała.

Przeciw wprowadzeniu zakazu wypowiedział się w rozmowie z PAP radny PiS Maciej Binkowski. "Jestem przeciwnikiem utrzymywania tego zakazu. Utrzymywanie go tylko po to, by łatwiej i wygodniej administrować tymi miejscami jest pójściem na łatwiznę. Należałoby ucywilizować bulwary" – podkreślił.

W podobnym tonie w komentarzach pod ankietą wypowiadają się mieszkańcy. "Jestem za całkowitą liberalizacją w tym miejscu. Czym różni się gość +pod wpływem+ w ogródku od tego 3 metry dalej? A jak wyjdzie z lokalu i zacznie rozrabiać to już jest OK?" - napisał jeden z internautów.

Zanim wybuchła pandemia i wprowadzone zostały obostrzenia, na Bulwarach Wiślanych nie obowiązywał zakaz spożywania alkoholu. Sytuacja zmieniła się w 2020 roku, kiedy to warszawscy radni zakazali picia alkoholu zarówno na bulwarach, jak i na Poniatówce na praskim brzegu Wisły. Pierwotnie obostrzenia miały obowiązywać do czerwca, jednak zostały przedłużone bezterminowo.

"Będą tak długo obowiązywać, zanim rząd nie ogłosi końca pandemii" - powiedziała stołeczna radna.(PAP)

Autorka: Marta Stańczyk

mas/ jann/