Warszawa: pożar na budowie wieżowca The Warsaw Hub

Akcja gaśnicza na budowie wieżowca The Warsaw Hub jest praktycznie zakończona. Na miejscu pracuje teraz około 20 strażaków; w kulminacyjnym momencie było tam 130 strażaków - powiedział w sobotę rano PAP mł. bryg. Karol Kierzkowski z KW Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Jak poinformował PAP Kierzkowski, nadal zamknięty jest ruch na ul. Towarowej od ronda Daszyńskiego. "To kwestia godziny, dwóch, kiedy ruch będzie odblokowany" - stwierdził strażak.

"W związku z pożarem nikomu nic się nie stało. Budynki obok, które wydawało się, że są w dużym zagrożeniu, nie zostały uszkodzone. Palące się elementy, które spadały, nie uszkodziły ich" - dodał.

Na budowie wieżowca The Warsaw paliły się elementy konstrukcyjne, które na najwyższych kondygnacjach osłaniały budynek od wiatru. "Stanowiły one też reklamę z tworzywa sztucznego. Były to grube 14-metrowe belki. To wszystko paliło się i spadało" - powiedział Kierzkowski.

Budowany wieżowiec "The Warsaw Hub" w ogniu. Dziesiątki warszawiaków i turystów obserwuje pożar przy Rondzie Daszyńskiego. Straż pożarna polewą woda niższe piętra budynku @RadioZET_NEWS #Warszawa pic.twitter.com/HJRlIilzpo June 7, 2019

Płoną zewnętrzne elementy rusztowania na budowie #theWarsawHub . Od 20 do 25 piętra. @Kw_PSP_Wwa jest na miejscu. pic.twitter.com/1djJ52GVGm — Jacek Czarnecki (@JacekCzarnecki1) June 7, 2019

Ze wstępnych ustaleń straży wynika, że najprawdopodobniej doszło do zapalenia się drewnianych elementów wykorzystywanych przy budowie kolejnych pięter.

Jak informowały służby teren budowy w rejonie ulic Siennej i Towarowej był zamknięty dla osób postronnych. Najprawdopodobniej nikt nie ucierpiał. Pożar udało się opanować w sobotę tuż przed godz. 2.

Wcześniej Kierzkowski apelował do osób obserwujących pożar, by nie zbliżały się do budynku i nie utrudniały działania służbom ratowniczym.

"W każdej chwili mogą spaść większe elementy, a na pewno spadają te, które płoną. Pamiętajmy, że lecą one z wysokości 20 pięter, więc nawet najmniejsze ich części mogą spowodować poważne obrażenia ciała" - ostrzegał.

Strażacy przez większość czasu starali się ograniczyć rozwój pożaru na niższe kondygnacje budynku, które były zagrożone przez spadające elementy konstrukcji.

"Tam też powstają małe pożary, które mogą się przerodzić w duże. Dlatego ważne jest, by na każdej kondygnacji byli strażacy z gaśnicą, ograniczając w ten sposób rozwój pożaru" - mówił Kierzkowski.

Z kolei rzecznik komendanta głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak informował o tym, że budowany dopiero budynek, nie posiada instalacji, które pozwalają na gaszenie ognia i wykorzystywanie ich przez strażaków, jak w przypadku ukończonych wieżowców, do Warszawy ściągane były cztery podnośniki wysokościowe.

The Warsaw Hub to budowany kompleks budynków biurowych zlokalizowanych w rejonie ulic Towarowej i Siennej. Składa się ma z trzech wież - dwóch o wysokości 130 m i jednej o wysokości 86 m. W kompleksie o powierzchni użytkowej 113 tys. metrów kwadratowych miały zostać zlokalizowane biura oraz lokale usługowe i handlowe - w tym hotel. Zakończenie budowy kompleksu planowano na 2020 rok.(PAP)

autorzy: Marcin Chomiuk, Aleksander Główczewski

mchom/ ago/ mars/