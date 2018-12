Warszawa: od stycznia podwyżki dla nauczycieli kontraktowych i stażystów

Od stycznia pracujący w stołecznych szkołach i placówkach oświatowych nauczyciele kontraktowi i nauczyciele stażyści otrzymają podwyżki płacy zasadniczej - zapowiedział we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podwyżka wyniesie odpowiednio 270 zł i 250 zł brutto.

"Zgodnie z obietnicami z kampanii wyborczej, od 7 stycznia będą podwyżki dla nauczycieli, tych nauczycieli, którzy zaczynają pracę w zawodzie, albo pracują w szkole od kilku lat, dlatego że mamy problem w całej Polsce, ale i w Warszawie również, jeżeli chodzi o przyciągniecie do zawodu absolwentów uczelni. Chodzi też o to, by ci, którzy już pracują jako nauczyciele, zostali w zawodzie" - powiedział Trzaskowski na konferencji prasowej w ratuszu.

"Od 7 stycznia ponad 7 tys. nauczycieli kontraktowych z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym otrzyma 270 zł podwyżki do pensji zasadniczej, a ponad tysiąc nauczycieli stażystów z takimi samymi kwalifikacjami otrzyma 250 zł" - zapowiedział prezydent miasta.

Na pensję nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze (w wysokości określanej corocznie w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej ws. minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli) oraz dodatki określone w ustawie - Karta Nauczyciela.

Są to: dodatek za wysługę lat, dodatek wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy, dodatek funkcyjny nauczyciela doradcy, dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta, dodatek za warunki pracy, dodatek za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatek motywacyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy i doraźnych zastępstw.

Z tabeli będącej załącznikiem do rozporządzenia ws. minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli wynika, że od 1 kwietnia wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (tacy stanowią ponad 90 proc. wszystkich nauczycieli) wynosi dla stażysty 2417 zł brutto, nauczyciela kontraktowego - 2487 zł brutto, nauczyciela mianowanego - 2824 zł brutto, a dyplomowanego - 3317 zł brutto. Rozporządzenie określa wysokość minimalnych stawek, samorządy jeśli chcą mogą wypłacać wynagrodzenie zasadnicze wyższej wysokości niż określa rozporządzenie.

Część dodatków do płacy zasadniczej przepisy uzależniają wprost od wysokości wynagrodzenia zasadniczego i jest to m.in. dodatek za wysługę lat. Oznacza to, że rosną one zawsze, gdy rośnie płaca zasadnicza. Z kolei wysokość innych dodatków, np. motywacyjnego czy funkcyjnego, określają same samorządy w regulaminach wynagradzania.

Trzaskowski poinformował również, że w grudniu wyrównane zostaną pensje pracowników obsługi szkół i przedszkoli (m.in. pracowników kuchni, sprzątaczek, woźnych). Obecnie ich wysokość jest zróżnicowana w zależności od dzielnicy. W wyniku wyrównania w 11 dzielnicach Warszawy pracownicy obsługi otrzymają w grudniu wyższą pensję. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

