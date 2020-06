Warszawa: od rana kolejki przed lokalami wyborczymi

fot. Andrzej Hulimka / Forum

Przed lokalami wyborczymi w Warszawie od rana w niedzielę ustawiają się kolejki osób chcących oddać głos w wyborach prezydenckich. W kolejkach w stolicy było od kilkunastu do ponad 100 osób.

Reporter PAP odwiedził kilka lokali wyborczych w Warszawie. Przed szkołą podstawową nr 319 na Żoliborzu, w której znajduje się Obwodowa Komisja Wyborcza nr 338 ok. godziny 8 stało ponad sto osób, zachowując odstęp od innych osób od 1 do 2 m i z maseczkami zasłaniającymi usta i nos, niektórzy w lateksowych rękawiczkach. Kolejka rozpoczynała się u drzwi do szkolnej sali gimnastycznej, przy ul. Filareckiej 2, a kończyła się na chodniku przy ul. Krasińskiego w kierunku pl. Wilsona.

Jak powiedział PAP pracownik szkoły, ludzie stali w kolejce już przed godziną 7 rano, a przygotowania do przyjęcia głosujących rozpoczęły się ok. godz. 6.

Przed wejściem do sali gimnastycznej, w której była ustawiona urna i stoliki do głosowania, znajdowało się urządzenie do dezynfekcji rąk. Do lokalu wyborczego wpuszczano po kilka osób. Po pobraniu karty i oddaniu głosu, wyborcy wychodzili innym wyjściem.

"Staliśmy z żoną dosyć długo w kolejce, ale muszę powiedzieć, że wszystko zostało przygotowane sprawnie" – ocenił w rozmowie z PAP starszy mężczyzna. Podkreślił, że choć zwykle głosuje rano, to jednak tym razem przyszedł dużo wcześniej, bo obawiał się, że będzie dużo ludzi.

W podstawówce nr 257 przy ul. Podróżniczej na Białołęce zorganizowano dwie komisje wyborcze nr 846 i 871. Jeden z lokali znajdował się w stołówce i sali lekcyjnej, drugi w sali gimnastycznej. Przed wejściem pracownik szkoły mierzył temperaturę osobom wchodzącym. Wyjaśnił, że w przypadku, gdyby któryś z wyborców miał podwyższoną temperaturę, wywczas musi taką osobę poprosić, by poczekała. On zaś ma obowiązek powiadomić o tym przewodniczącego komisję, a on podejmuje decyzje dotyczącą tego wyborcy.

Po wejściu do szkoły głównym wejściem, głosujący udawali się do swoich komisji. Przed komisja znajdującą się w sami gimnastycznej stało na szkolnym podwórzu kilkadziesiąt osób. Głosowanie przebiegało sprawnie, czas oczekiwania – w zależności od miejsca zamieszkania – wynosił od kilku do kilkunastu minut.

Tuż po otwarciu lokalu wyborczego w liceum Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Świętokrzyskiej, w korytarzach prowadzących do Komisji Obwodowej nr 19 stało kilkadziesiąt osób. Wszystkie w maseczkach lub przyłbicach. "Zawsze głosuję z rana, po mszy. Jestem przygotowana, mam swojego kandydata i długopis, aby skreślić krzyżyk przy jego nazwisku" – powiedziała PAP starsza osoba stojąca w ogonku.

Kolejka zirytowała jednego z wyborców. "Nie będę stał w kolejce, żeby zagłosować. Idę do domu" – powiedział zdenerwowany mężczyzna i wyszedł ze szkoły. "Doszło do spiętrzenia głosujących zaraz po otwarciu lokalu. Ale widzę, że kolejka powoli się rozładowuje" – powiedział mąż zaufania jednego z kandydatów Adam Martyn.

W szkole podstawowej nr 210 na Muranowie ulokowano trzy komisje wyborcze. Tu w kolejce oczekiwało ok. 30 osób. Do oczekujących wychodzili przedstawiciele komisji i zapraszali do głosowania.

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach prezydenckich. Prezydenta kraju wybierzemy spośród 11 kandydatów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

W lokalu wyborczym jednocześnie przebywać może nie więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe na jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej.(PAP)

