Buffett tnie udziały w Apple. Zwiększył pozycję w spółkach paliwowych

Raport o kwartalnych zmianach w portfelu Berkshire Hathaway kontrolowanym przez Warrena Buffetta pokazuje, że miliarder dojrzał do decyzji, by ściąć udziały w spółce Apple. Ostatni raz sprzedawał akcje giganta z Cupertino trzy lata temu. Z drugiej strony dokupił akcje wielkich koncernów paliwowych.

Z najnowszego formularza 13f, który zarządzający aktywami, przekraczającymi 100 mln dolarów muszą w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału złożyć do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC), wynika, że Berkshire Hathaway pierwszy raz od trzech lat sprzedał akcje Apple, swojej największej i najwartościowszej pozycji w portfelu.

Historia raportów dotyczących wehikułu inwestycyjnego Buffetta pokazuje, że ostatni raz sprzedaż akcji Apple miała miejsce w IV kwartale 2020 r. Wtedy upłynniono 57,16 mln akcji producenta Iphonów, redukując swoją pozycję o 6.05 proc. Natomiast w IV kwartale 2023 r. Buffett sprzedał nieco ponad 10 mln akcji Apple, redukując swoją pozycję o 1,09 proc.

Nie zmienia to faktu, że druga najwartościowsza spółka świata nadal jest największą pozycją w portfelu Berkshire Hathaway, który poza wspomnianymi przypadkami sprzedaży w międzyczasie także kupował papiery giganta z Cupertino. Od końca 2020 r. Buffett robił to w I, II i IV kw. 2022 r. oraz w I kw. 2023 r.

W sumie było to ponad 20,422 mln akcji. Na koniec 2023 r. miał ich razem 905,56 mln o wartości 174,34 mld dolarów, co stanowi 50,19 proc. portfela Berkshire Hathaway. Holding utrzymał akcje w kolejnych największych swoich pozycjach takich jak:

Bank od America (34,77 mld dol. na koniec 2023 r.),

American Express (28,4 mld),

Coca-Cola (23,5 mld).

Zwiększył natomiast w dwóch koncernach paliwowych.

Kupił 15,845 mln akcji Chevronu i 19,586 mln akcji Occidental Petroleum (OP)., zwiększając swoją pozycję na ich papierach o odpowiednio 14,37 proc. i 8,74 proc. Na koniec kwartału akcje Chevronu były warte w sumie 18,8 mld dol., a OP 14,55 mld dol. Z pozostałych spółek, które już miał w swoim inwestycyjnym portfolio ponad 3-krotnie zwiększył pozycję na Sirius XM Holdings, o którym więcej pisałem przy poprzednim zgłoszeniu do SEC w artykule „Buffetta inwestuje w Wolne Media”.

Warren Buffett znowu miał nosa. Japońskie inwestycje biją rekordy Rozpoczęte kilka lat temu przez Warrena Buffetta i jego Berkshire Hathaway inwestycje w największe japońskie holdingi dają efekty. Notowania całej piątki albo w tym roku ustanowiły historyczne szczyty, albo możliwe, że za chwilę to zrobią. Inwestycyjny kompas nie zawodzi.

Wracając do redukcji, to poza Applem rzuca się w oczy wyprzedaż akcji Hewlett-Packard, które jeszcze rok temu był w top 10 najwartościowszych inwestycji Buffetta. W IV kwartale Buffet sprzedał 79,67 mln akcji HP, ścinając pozycję o 77,7 proc. Na koniec roku pozostałe 22,8 mln akcji było warte już "tylko" 687,64 mln dol. i spadło na 25. pozycję pod względem wartości w portfelu. Od zaraportowanej ceny kurs HP potaniał do środy 14 lutego jeszcze o 5 proc.

Ponadto Berkshire Hathaway sprzedał także 30,4 mln akcji Paramount Global (PG, -32,4 proc. redukcji udziałów). Miał to być przede wszystkim inwestycja w platformę streamingową Paramount+, by konkurować Netfliksem, Disneyem i Warner Bros. Spółka jednak radzi sobie słabo, a przez rok jej akcje potaniały o ponad 46 proc. (przez 5 lat o 74 proc.) i są w wyraźnym trendzie spadkowym.

Od początku zaangażowania w PG nie było jasne, czy sam Buffett postawił na firmę, czy też transakcją kierowali Todd Combs i Ted Weschler, którzy nadzorują portfel inwestycyjny firmy. To ludzie tak naprawdę odpowiedzialni za nowe pomysły inwestycje w Berkshire Hathaway i od lat związani z Buffetem. To zapewnie na nich spadnie część ciężaru przejęcia władzy w holdingu, o której pisałem w artykule „Sukcesja w imperium Buffetta”.

Warren Buffet ma już 93 lata, a jego miejsce zgodnie z zapowiedziami przejmie Greg Abel. Z kolei najstarszy 69-letni syn Buffetta – Howard Buffett - zostanie prezesem niewykonawczym. W listopadzie ubiegłego roku, niespełna dwa miesiąca przed setnymi urodzinami, zmarł Charlie Munger, prawa ręka Buffetta.

Buffett rządzi amerykańskimi parkingami dla ciężarówek Buffetta odkupił ostatni pakiet akcji Pilot Travel Centers, jednej z największych prywatnych firm w Stanach Zjednoczonych, która jest operatorem kompleksów logistycznych dla jeżdżących po Ameryce Północnej ciężarówek i ich kierowców.

Z pozostałych mniejszych sprzedaży Berkshire trzeba wspomnieć o wycofaniu się z inwestycji w firmę płatniczą StoneCo, ubezpieczycieli Globe Life i Markel Corporation oraz firmę budującą domy DR Horton. Sprzedaż Hortona to nagła zmiana ze strony Buffetta uważanego za inwestycyjnego długostansowca. Berkshire ujawniło, że zaledwie sześć miesięcy temu zainwestowało w największą amerykańską firmę zajmującą się budową domów.

Najnowsze zmiany oznaczają, że ​​liczba spółek znajdujących się w jego wielomiliardowym portfelu spadła do 41 na koniec 2023 r. z 49 rok wcześniej. W tym czasie Buffett zrezygnował z takich spółek, jak m.in. General Motors, UPS i Procter&Gamble. Na koniec roku portfel akcyjny Berkshire Hathaway był wart 347,4 mld dol., czyli o 48,4 mld więcej niż rok wcześniej i o 16,2 mld dol, mniej niż w najlepszym pod tym względem II kw. 2022 r.

Berkshire nie ujawniło żadnych nowych inwestycji w czwartym kwartale 2023 roku. Drugi kwartał z rzędu Berkshire ujawniło również, że pominęło co najmniej jedną inwestycję w raporcie kwartalnym, zauważając, że zwróciło się do SEC o zachowanie poufności. Firma zazwyczaj zwraca się z taką prośbą w trakcie dokonywania znaczących zakupów. Ciekawe co tym razem akumuluje Buffett?

Michał Kubicki