„To las jest ważniejszy od pojedynczych drzew”. Inwestuj według rad Buffetta

fot. Pixabay / / Pexels

W świecie, w którym inflacja zjada nasze oszczędności, potrzeba poszukania inwestycyjnych okazji jest jeszcze większa. Pasywna rewolucja czerpie z najlepszych doświadczeń oraz zasad takich ludzi jak Warren Buffett i pozwala w odpowiedni sposób zarządzać naszym kapitałem.

Słysząc o inwestowaniu na giełdzie, bardzo wielu z nas w pierwszej kolejności myśli o skomplikowanym rynku, na którym trzeba śledzić pojawiające się informacje i odpowiednio reagować, aby nie stracić włożonych pieniędzy. Wyobrażamy sobie, że trzeba podejmować dziesiątki decyzji, co należy sprzedać lub kupić do naszego inwestycyjnego portfela. Spółki, obligacje, surowce, towary, metale szlachetne to tysiące opcji do wyboru i ciężko zdecydować, które z nich będą dla nas najbardziej odpowiednie i w zakładanym czasie pozwolą zarobić, a przynajmniej nie stracić między innymi przez prawie dwucyfrową inflację. Większość z ludzi pracujących na etacie czy prowadzących własne działalności nie ma tyle czasu, aby godzinami codziennie monitorować rynkowe zdarzenia i podawane informacje, po drugie oprócz czasu potrzebna jest jeszcze wiedza, aby właściwie je ocenić i podjąć optymalną decyzję inwestycyjną.

Jak inwestować? Ucz się od najlepszych

A gdyby tak nie skupiać się na poszczególnych spółkach i ich akcjach, konkretnych towarach i ich notowaniach, a myśleć bardziej o całości naszego portfela inwestycyjnego jako narzędziu, które ma przynieść zysk? Co, gdyby nie skupiać się na pojedynczych drzewach, tylko na całym lesie?

Promocja dla czytelników Bankier.pl Finax przygotował promocję dla czytelników Bankier.pl. Każdy czytelnik, który spełni warunki promocji, otrzyma: Zwolnienie z pobierania prowizji manipulacyjnej za niskie wpłaty (czyli te poniżej kwoty 1000 EUR) na zawsze na wszystkich kontach (można ich otworzyć wiele w ramach jednego rachunku), które otworzy w Finax w okresie promocji. Voucher na darmowy miesiąc abonamentu w portalu Legimi na e-booki oraz audiobooki dostępne w ofercie, do wykorzystania w ciągu jednego roku (voucher zostanie wysłany w pierwszym tygodniu marca 2022 r.) Aby skorzystać z promocji, w okresie od 14 do 28 lutego 2022 r. (okres promocji) należy wykonać następujące kroki: Kliknąć w link Bankier.pl prowadzący do strony internetowej Finax. Przejść w ten sposób na stronę internetową Finax i otworzyć rachunek. Wpłacić na rachunek Finax pierwszy depozyt (wystarczy 150 zł). Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów, czyli osób, które nigdy nie posiadały konta w Finax.

Określmy inwestora jako osobę, która rezygnuje z wydania dziś posiadanych pieniędzy, aby zwiększyć ich wartość w przyszłości. To na przykład ktoś, kto ma oszczędności lub początkowy kapitał i nie chce, aby leżał w banku, tylko woli, by pieniądze pracowały dla niego, pozwalając zyskać więcej niż na bezpiecznej niskooprocentowanej lokacie. Zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji, kiedy z roku na rok wartość pieniądza coraz bardziej spada, a realne stopy procentowe są ujemne. Oprocentowanie lokat, czyli oferta banku pożyczenia od nas pieniędzy, nawet po ostatnich podwyżkach nadal jest raczej śmiesznym żartem w porównaniu do oferty, po jakiej bank chce pożyczać nam. W celu dokonania jak najlepszego wyboru gdzie i w co zainwestować, nasz początkujący inwestor poszukuje informacji i wiedzy, która pomoże mu zrozumieć, jak to wszystko działa. Wiedza i doświadczenie najlepszych to to, od czego powinniśmy zacząć zgłębianie każdego tematu. W świecie inwestowania pieniędzy takim kimś na pewno jest Warren Buffett — najsłynniejszy inwestor giełdowy na świecie.

Zgromadził on osobisty majątek wyceniany na ponad 110 mld dolarów. Wszystko dzięki Berkshire Hathaway, która to spółka inwestuje w dziesiątki przedsiębiorstw i zarabia na wzroście ich wartości oraz wypłacanych dywidendach. To odpowiedni horyzont inwestycyjny jest jedną z podstawowych zasad Warrena Buffetta, którą zaczerpnął z książki będącej dla niego inwestycyjną inspiracją. „Inteligentny inwestor” Benjamina Grahama to książkowa pozycja obowiązkowa dla naszego poczatkującego inwestora. Sam Buffett latami dochodził do ogromnego majątku i jego największą wartość osiąga w jesieni swojego życia, przy czym dużą jego część przeznacza na cele charytatywne. Poniżej grafika, która przedstawia, jak rósł majątek wyroczni z Omaha.

Warren Buffett nie przejmuje się krótkoterminowymi wahaniami cen akcji. Na swoje wybory patrzy w długim horyzoncie. Takie podejście zapewnia mu pewną odporność na zmienność i pozwala spać spokojniej niż wielu inwestorom łapiących „chwilowe” okazje. Poniżej ciekawe zestawienie, jak zachowywał się Berkshire Hathaway w ostatnich dwóch latach w porównaniu z amerykańskim funduszem Ark Innovation inwestującym w firmy nowych technologii jak Tesla czy Palantir. Analogia do wyścigu żółwia z zającem jest tu jak najbardziej odpowiednia, a kto wygrał ów wyścig - wiedzą wszyscy.

Financial Times

Ale wróćmy do Buffetta, który działając według swoich zasad, już od dziesiątek lat pomnaża kapitał i zdobywa coraz większą rzeszę „wyznawców”. Obserwują oni, co się dzieje na rynkach finansowych i doskonale widzą, że inwestor z Omaha wie, o czym mówi. Warto więc zajrzeć do pozycji, które przybliżą nam jego podejście do inwestowania i sięgnąć, np. po jego biografię oraz inne książki opisujące ponad 70 lat potyczek Buffetta na rynkach kapitałowych.

O tym, że z reguły wychodzi z nich zwycięsko, niech świadczy początek bieżącego roku, podczas którego jako jedynemu z Top10 światowych miliarderów wycena majątku się powiększyła i pozwoliła awansować na 7. miejsce najbogatszych ludzi. Cofnięcie na światowych giełdach, w tym na amerykańskiej, która zalicza najgorszy start roku od wielu lat, nie przeszkodziły Buffettowi na zwiększenii wartości posiadanych aktywów. Jak echo brzmią jego słowa, że "dopiero podczas odpływu okazuje się, kto pływał nago".

bloomberg.com/billionaires

Jak zbudować portfel inwestycyjny?

Warren Buffett w swoim liście do akcjonariuszy z 2019 r. napisał, aby skupić się na lesie, a nie na pojedynczych drzewach. Las rozumiany jak cały portfel spółek z ekspozycją na różne sektory gospodarki, różne aktywa. I chociaż sam jest aktywnym uczestnikiem rynku, jako jego obserwator i wytrawny inwestor stawiał nawet zakład, że strategia oparta o zbudowanie portfela inwestycyjnego na długi horyzont z obligacjami i funduszem odwzorowującym indeks S&P500 pozwoli w lepszy sposób powiększyć nasz kapitał, niż większość profesjonalnych inwestorów potrafi to zrobić samemu, aktywnie operując na rynku giełdowym.

W zaproponowaną strategię wpisuje się oferta Finaksa. To założony w 2017 r. fintech, który oferuje przystępne i niskokosztowe inwestowanie w globalne fundusze ETF. Finax obecny jest na krajowym rynku na Słowacji oraz w Czechach, na Węgrzech oraz od dwóch lat również w Polsce. Działalność firmy nadzoruje Narodowy Bank Słowacji (jego licencja pozwala działać w innych krajach UE). Więcej o firmie i ludziach za nią stojących pisał Michał Żurawiński w artykule ”Finax uczy taniego inwestowania na giełdzie”.

Finax proponuje kilka strategii, które odpowiadają temu, na co milion dolarów chciał postawić Warren Buffett. Inwestycyjny las możemy „posadzić” sami, wybierając jeden z modelowych portfeli z odpowiednim stosunkiem pakietu akcyjnego do obligacyjnego. W zależności od naszego horyzontu czasowego i podejścia do ryzyka inwestycyjnego. Według ostatnich danych opracowanych na podstawie 7700 polskich klientów średni portfel składał się z 71 proc. akcji i 29 proc. obligacji, natomiast najpopularniejszym był ten ze stosunkiem 80 do 20 na korzyść akcji. W sumie w portfelach inwestycyjnych pracuje już ponad 210 mln zł. Najnowsze dane o stopach zwrotu modelowych portfeli pokazują, że jest alternatywa dla pieniędzy trzymanych na koncie w banku.

Finax

Jeśli jednak chcemy skorzystać z pomocy przy wyborze odpowiedniej strategii i zarządzania naszym „lasem”, do akcji może wkroczyć robodoradca, który najpierw zbada nasze preferencje i na ich podstawie zdecyduje, jaki procent akcji i obligacji znajdzie się w naszym portfelu. To opcja bardzo wygodna, ponieważ jak wskazuje szef polskiego oddziału Przemysław Barankiewicz, inwestor powinien skupić się na tym, by więcej zarabiać i oszczędzać. Na inwestowanie nie powinien marnować czasu i lepiej będzie, jak zostawi je robodoradcom.

Jaki horyzont inwestycyjny przyjąć?

Część akcyjna to oczywiście odwzorowujące je ETF-y, czyli inwestowanie w sposób przemyślany i bez zbędnych emocji poprzez fundusz w cały indeks, a nie pojedyncze spółki – tak jak radził Buffett. W obliczu rosnącej inflacji szukanie schronienia dla swoich oszczędności staje się coraz bardziej popularne. W całym 2021 r. globalne fundusze ETF odnotowały rekordowe 12 miesięcy - ich aktywa wyniosły blisko 10 bln dolarów z napływem ponad 1 bln. W dodatku odbyło się to po roku 2020, kiedy to załamanie rynków w związku z pandemią COVID-19 przekonało ludzi do ETF-ów jako efektywnego narzędzia inwestycyjnego ograniczającego ryzyko dużej zmienności akcji. Jest jeszcze jedna bardzo ważna zaleta inwestowania w ETF-y – to możliwość rozłożenia kapitału na różne geograficznie rynki. Jaką to ma wartość, pisał Krzysztof Kolany w artykule „Dywersyfikacja geograficzna? Dlaczego warto”.

Fundusze ETF również podlegają zmianom wartości rynkowej i mogą być notowane powyżej lub poniżej ceny wartości aktywów. Inwestycje zawsze wiążą się z ryzykiem i mogą doprowadzić do strat. Trzeba o tym pamiętać, by nie być zaskoczonym zmianami wartości naszego portfela. Zdają się o tym wiedzieć dotychczasowi klienci Finaksa, którzy w ankiecie z pytaniem, jak zareagują na spadek wartości portfela o 20 proc., w zdecydowanej większości (99,5 proc.) odpowiedzieli, że nie będą nic robili lub będą kontynuowali regularne wpłaty albo zainwestują jednorazowo większą kwotę. Tylko 0,5 proc pomyślało o sprzedaży części lub całości inwestycji.

Zapewne wynika to z odpowiedniego horyzontu inwestycyjnego i celów, dla których większość rozpoczyna swoją inwestycyjną przygodę. Buffett powiedział, że „najlepszym przedziałem czasowym trzymania akcji jest wieczność”, dlatego to długoterminowe cele, których osiągnięcie zajmuje lata, są najczęściej wymieniane jako motyw zatrudnienia kapitału, by dla nas pracował. Według informacji przekazanych przez Finax cztery najpopularniejsze cele portfela to budowa majątku, zbudowanie kapitału emerytalnego, zadbanie o przyszłość dzieci oraz zabezpieczenie odpowiedniej rezerwy finansowej. Natomiast średni horyzont inwestycyjny to aż 16 lat. W tym czasie indeks S&P500 od 2005 r. wypracował ponad 300-proc. stopę zwrotu. Sam Buffett kompletując portfel spółek, inwestuje w wartość i wybiera je tak, by wpisywały się w filozofię, którą wyznaje. Jako aktywny inwestor udaje mu się być nawet lepszym od rynku, czym od lat buduje swoją legendę.

Chartmaker

Wielu lat potrzeba, aby wyrósł las i ta analogia Buffetta idealnie oddaje, w jaki sposób należy patrzeć na inwestowanie. Tylko od nas zależy, kiedy zdecydujemy się zasadzić swój własny las inwestycyjny i jak długo będzie on rósł. O jego kształt, charakter i doglądanie, jak się rozwija, mogą zadbać specjaliści lub my sami, jeśli wiemy, w co zainwestować. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć budować swój własny majątek. W 1965 roku Warren Buffett zainwestował w Berkshire Hathaway 10 tys. dolarów, wycenianego wówczas na ok. 20 mln dol., dziś kapitalizacja holdingu oscyluje w okolicach 700 mld dolarów. Najważniejsze, żeby nie odkładać decyzji na później, tylko pozwolić, by las powoli rósł.

Michał Kubicki