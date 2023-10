Warren Buffet też miewa wpadki. Komputery nie dały zarobić

Warren Buffet, "wyrocznia z Omaha", to wzór do naśladowania przez wielu inwestorów. Jednak miliarderowi też zdarzają się potknięcia i stratne transakcje.

fot. SCOTT MORGAN / / Reuters

Inwestorzy długoterminowi często przyglądają się ruchom Warrena Buffeta. Wiosną 2022 roku rynki obiegła wiadomość, że Berkshire Hathaway zakupił akcje znanego producenta komputerów i rozwiązań IT - HP - za kwotę 4,2 mld dolarów. Od tego czasu Warren Buffett kupował akcje jeszcze trzykrotnie i sześciokrotnie je sprzedawał. Szacowana cena zakupu akcji HP przez Buffeta wynosi 3,51 miliarda dolarów [wg portalu Stockcircle.com], co przy obecnej wartości 2,65 miliarda dolarów oznacza stratę na poziomie 25 proc.

Berkshire Hathaway posiada obecnie 10,21 proc. wyemitowanych akcji HP, zaś ich udział w portfelu wehikułu inwestycyjnego to 0,82 proc., co stanowi 12. pozycję pod względem wartości.

Bankier.pl

Akcje Hewlett-Packard notują przecenę od kilkunastu tygodni, która przyspieszyła po słabszych od oczekiwanych wyników za III kwartał. Dodatkowym katalizatorem spadków były pierwsze doniesienia o rozpoczęciu sprzedaży akcji posiadanych przez Buffeta.

HP od ponad roku walczy ze spadkiem zapotrzebowania na swoje produkty ze strony Chin. Tym, co mogło przeważyć o sprzedaży akcji ze strony Berkshire Hathaway, była niepokojąca informacja o niedociągnięciach w sprawozdaniach finansowych HP, które wykryto podczas urzędowej kontroli - zauważają analitycy.

Budowlanka kusi "wyrocznię z Omaha"

Rynki z uwagą śledzą inwestycję Buffeta w DR Horton - wielkiej amerykańskiej firmy budowlanej. Tym samym Buffet daje znać, że wierzy w dobrą kondycję jednego z najważniejszych sektorów amerykańskiej gospodarki. W drugim kwartale '23 za kwotę ok. 650 mln dolarów zakupił 5,97 mln akcji DR Horton (to 0,19 proc. wartości portfela akcji Berkshire Hathaway i 30. pozycja pod względem wartości). Obecna cena jest zbliżona do ceny zakupu.

Co ciekawe, zaraz po transakcji Goldman Sachs potwierdził dobre perspektywy dla nowej spółki w portfelu Warrena Buffetta. Podobnego zdania są analitycy innych firm - aż 11 rekomendacji to "kupuj". Średnia cena docelowa została ustalona na poziomie 141,83 dolarów, co przy kursie z wczorajszego zamknięcia (101 dolarów) daje ok. 40 proc. zysku. Sam Goldman Sachs podniósł swoją rekomendację z "neutralnej" do "kupuj" i wskazał cenę docelową na poziomie 131 dolarów.

Jak inwestować? 20 ważnych zasad. Buffett, Soros, Livermore... Podobno zasady są po to, aby je łamać. Jednak w inwestowaniu niektórych reguł łamać z reguły nie warto. W tym artykule chciałbym Państwu przybliżyć 20 zasad, których zastosowanie w mojej ocenie istotnie zwiększa szanse na inwestycyjny sukces.

"Naszym zdaniem, ograniczona liczba nieruchomości na sprzedaż, zmniejszona przystępność cenowa i większa dynamika stóp procentowych kredytów hipotecznych powinny wpłynąć na wzrost zainteresowania konsumentów domami gotowymi do szybkiego wprowadzenia się" - czytamy w raporcie Goldman Sachs.