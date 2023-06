Buffett na zakupach. Legendarny inwestor zwiększa udziały w spółce z Teksasu

Podczas gdy europejską debatę publiczną zdominowała kwestia samochodów elektrycznych, Warren Buffett stawia na jednego z największych producentów ropy ze Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dniach Berkshire Hathaway kupiło jego akcje o wartości 275 mln dolarów.

Occidental Petroleum, bo o tej spółce mowa, to teksański producent ropy naftowej, działający na rynku od 1920 roku. Warren Buffett jest jej oddanym zwolennikiem i wielokrotnie chwalił prezes zarządu firmy, Vicky Hollub, nazywając ją "niezwykłym kierownikiem".

Berkshire Hathaway regularnie zwiększa swoje udziały w spółce - w samym pierwszym kwartale tego roku o 17,35 mln akcji. Ostatnie zakupy miały miejsce między 25 a 30 maja. Na trzech kolejnych sesjach giełdowych Buffet nabył 4,66 mln akcji Occidental Petroleum po średniej cenie ważonej 58,57 dol. za sztukę (w środę ich cena spadła o 1,59% do 57,66 dol.).

Po ostatnich zakupach Berkshire Hathaway posiada blisko 25% udziałów w Occidental Petroleum. To 222 mln akcji o wartości około 13 mld dol. Buffett otrzymał od organów regulacyjnych zgodę na posiadanie 50% firmy. Podczas dorocznego spotkania akcjonariuszy Berkshire wyjaśnił jednak, że nie ma zamierza przejmować firmy.

Tak duzi inwestorzy jak Warren Buffett muszą przestrzegać wielu ograniczeń prawnych, w tym uzyskiwać zgodę na przejęcie więcej niż 5% udziałów w innych spółkach. Graczom tego kalibru nie opłaca się więc inwestować w małe firmy, ponieważ nawet kilkunastokrotny zwrot będzie dla nich niewielkim zarobkiem.

Golman Sachs podziela opinię Buffetta

Rok 2022, w którym doszło do gwałtownego skoku cen surowców energetycznych, przyniósł Occidental Petroleum ogromne zyski i wzrost cen akcji o 117%. Wyniki spółki w I kwartale 2023 r. okazały się natomiast niższe niż przewidywano na Wall Street. Jej przychody spadły o 14,9% rok do roku do 7,26 mld dol. (110 mln poniżej konsensusu). Zysk na akcję obniżył się o 48% do 1,09 USD (również poniżej konsensusu 1,37 USD).

Pozytywną opinię Buffetta na temat Occidental Petroleum wciąż podziela jednak wielu analityków m.in. Neil Mehta z Goldman Sachs. W swoim raporcie zwracał uwagę na atrakcyjny wskaźnik Free Cash Flow spółki na poziomie 13% w porównaniu do średniej 9% wśród konkurencji z sektora. Duże nadwyżki wolnej gotówki oznaczają, że firma może inwestować w swój rozwój, ale ma również większą przestrzeń do skupowania akcji lub zwiększania dywidendy.