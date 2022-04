Wiceminister sprawiedliwości: Do połowy maja rząd zajmie się przepisami ws. wpisów do ksiąg wieczystych

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Projekt, którego efektem ma być skrócenie czasu oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej trafił do wykazu prac rządu. "Przepisy te mają ulżyć kredytobiorcom. Powinny trafić na posiedzenie rządu w ciągu miesiąca" - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Chodzi o przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt zmian w przepisach o dokonywaniu wpisów hipotek w księgach wieczystych. Propozycja MS zakłada umożliwienie notariuszom dokonywania wpisów hipotek do ksiąg wieczystych oraz zwrot ubezpieczenia pomostowego przez banki kredytobiorcom hipotecznym, którzy ponosili koszty ubezpieczenia przez okres oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Nowe przepisy mają skrócić czas oczekiwania na wpis do kilku tygodni. "Projekt trafił właśnie do wykazu prac rządu. Będzie teraz konsultowany i sądzę, że rząd przyjmie ten projekt w ciągu miesiąca" - powiedział PAP wiceszef MS Marcin Warchoł.

Wyraził przy tym przekonanie, że proponowane rozwiązania przyspieszą dokonywanie wpisów do księgi wieczystej. "Tym samym pomogą kredytobiorcom, którzy czekają miesiącami na taki wpis. Ma to ulżyć kredytobiorcom w ciężkich dla nich czasach oraz odciążyć pracę sędziów i referendarzy od załatwiania spraw wieczysto-księgowych" - powiedział Warchoł.

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości ma być odpowiedzią na wydłużające się formalności wieczystoksięgowe. Największe problemy w tym zakresie mają sądy w dużych miastach. Tam na wpis do księgi wieczystej czeka się nawet ponad rok. Wiąże się to z koniecznością ponoszenia wyższych kosztów przez kredytobiorców, którym banki naliczają dodatkowe opłaty do momentu uzyskania wpisu w księdze wieczystej. Według MS wynoszą one nawet kilkanaście tysięcy zł w okresie oczekiwania na wpis.

Proponowane przez MS zmiany zakładają, że wpisów do ksiąg wieczystych będzie mógł dokonać oprócz referendarza sądowego także notariusz, który uzyska dostęp do systemu teleinformatycznego. Zgodę na udzielanie takich wpisów będzie udzielał minister sprawiedliwości po sprawdzeniu, czy dana kancelaria spełnia warunki bezpieczeństwa. Ponadto, to sam kredytobiorca będzie wybierał podmiot, który dokona wpisu do księgi wieczystej.

Jak powiedział Warchoł, propozycja tego rozwiązania została pozytywnie przyjęta przez samorząd notarialny.

MS proponuje też, aby banki zwracały ubezpieczenie pomostowe kredytobiorcom hipotecznym, którzy ponosili koszty ubezpieczenia przez okres oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Rozwiązanie to dotyczyć ma nowo zawieranych umów. Nie będą mu podlegały umowy zawarte przed wejściem w życie proponowanych przepisów.(PAP)

