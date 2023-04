Koniec wysokich waloryzacji. Emerytury wzrosną mniej niż w tym roku

Otrzymujący świadczenia z ZUS-u w 2023 roku mogą być zadowoleni - te wzrosły bowiem o 14,8 proc. i nie mniej niż 250 złotych. W kolejnych latach wzrosty rent i emerytur mają być jednak znacznie niższe.

Wraz z wpłynięciem do Sejmu projektu ustawy o dodatku "sołtysowym" dla emerytów ujawniono także rządowe prognozy waloryzacji rent i emerytur w nadchodzących latach. Jak się okazuje, 2024 rok ma być ostatnim, w którym waloryzacja będzie dwucyfrowa - prognozuje się, że wyniesie ona 10,19 proc. W następnych latach wzrost świadczeń ma być znacznie niższy i oscylować w granicach 5-6 proc. W 2025 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się jednocyfrowej waloryzacji - 5,77 proc.

W marcu 2023 roku, wg wstępnych szacunków GUS, inflacja w Polsce wyniosła 16,2 proc. Średnioroczna inflacja w 2022 r. została oszacowana na 14,4 proc. Według prognoz NBP, inflacja w 2024 roku ma wynieść 5,7 proc., a w 2025 roku - 3,5 proc.

Minimalna emerytura w 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto. Gdyby powyższe prognozy zostały zrealizowane, oznaczałoby to, że od 1 marca 2024 r. minimalna emerytura wzrosłaby do 1750,30 zł brutto, zaś od 1 marca 2025 r. do 1851,29 zł brutto. W ciągu dwóch lat byłby to skok o 262,85 zł, a więc niemal tyle, o ile wzrosły emerytury w tym roku.

Mniejsza waloryzacja to niejedyny powód do zmartwień. Niższe świadczenia otrzymają też przyszli emeryci.

Pod koniec marca GUS opublikował nowe tablice trwania życia - to ważne dane dla przyszłych emerytów, ponieważ od nich pośrednio zależy wysokość emerytury. W porównaniu do zeszłorocznej tablicy GUS-u nastąpił wzrost średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych, w tym o: 18,6 miesiąca dla 30-latków, 15,4 miesiąca dla 60-latków, 13,8 miesiąca dla 65-latków, 6,0 miesięcy dla 80-latków. Krótko mówiąc "im dłużej żyjemy, tym mniej dostajemy".

Seniorzy mają 13, a nawet 14 emerytur w roku

Przypomnijmy, że pobierajacym renty i emerytury przyszługuje tzw. 13. i 14. emerytura. W przypadku 13. i 14. emerytury świadczenie jest równe wysokości emerytury minimalnej i wynosi w tym roku 1588,44 złotych.

Na 14. emeryturę nie każdy jednak może liczyć - w tym przypadku mamy doczynienia z limitem wysokości pobieranego świadczenia. 14. emerytura przysługuje w pełnej wysokości osobom, których wysokość emerytury podstawowej nie przekracza kwoty 2900 zł brutto, powyżej tej kwoty stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę".