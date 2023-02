Najniższa emerytura wyższa o 250 zł

Przynajmniej o 14,8 proc. wzrosną emerytury od marca tego roku. Najniższa podwyżka, dotycząca minimalnego świadczenia, wyniesie 250 zł. Powody do radości mają zwłaszcza rolnicy-emeryci, których emerytury zrównają się z tymi wypłacanymi z ZUS-u.

fot. De Visu / / Shutterstock

Choć emerytury waloryzowane są co roku, to szybko rosnące koszty życia sprawiły, że tym razem emeryci szczególnie nie mogą się doczekać podwyżek swoich świadczeń.

Ponad 10 mln osób otrzyma wyższe świadczenia

Początkowo rząd zakładał, że waloryzacja emerytur wyniesie w tym roku 13,8 proc. Jednak według danych Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja emerycka, na podstawie której ustalane są podwyżki, jest prawie o 10 proc. wyższa niż rok wcześniej i wynosi 14,8 proc. Zatem przynajmniej o tyle muszą zwiększyć się emerytury. Minimalna podwyżka emerytury będzie na poziomie 250 zł.

– Emeryci i renciści mogą spać spokojnie. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ma zagwarantowane finansowanie z budżetu państwa – powiedział Bankier.pl, Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS. – Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń długoterminowych z ZUS, KRUS i systemu mundurowego w 2023 r. obejmie łącznie około 10,3 mln osób. Będzie się składać z trzech komponentów: cenowego, płacowego i kwotowego. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 14,8 proc., bo tyle wyniosła średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

Istotne jest również to, że od świadczeń wynoszących do 2500 zł brutto nie jest pobierany podatek. ZUS wówczas potrąca tylko składkę zdrowotną w wysokości 9 procent.

Łączny koszt tegorocznej waloryzacji wyniesie ok. 44,15 mld zł. W 2023 roku rząd planuje także wypłacić trzynastą i czternastą emeryturę.

Rolnicy dostaną takie same świadczenia jak pozostali emeryci

Od 1 marca br. zmieni się również wysokość emerytur rolników, którym świadczenia wypłaca KRUS. Jednak w tym roku zmiana będzie znacznie większa niż dotychczas. W połowie stycznia tego roku Sejm uchwalił ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników, a 20 lutego podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z jej przepisami każdy rolnik-emeryt będzie otrzymywał świadczenie nie mniejsze niż najniższa emerytura wypłacana z ZUS. Od marca 2023 roku będzie to nie mniej niż 1588,44 zł. To znacznie więcej niż po ubiegłorocznej waloryzacji, kiedy to podstawowa emerytura dla rolników wynosiła 1084,58 zł i była niższa od tej z ZUS-u o 253,86 zł.

Teraz taka sama stawka w ZUS i KRUS będzie dotyczyła osób, które opłacały składki co najmniej przez 25 lat.

Natomiast rolnicy prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha otrzymają również dodatek do emerytur rolniczych. Ma im to zapewnić rekompensatę za opłacanie podwójnej lub dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Renty także w górę

Od 1 marca oprócz wysokości najniższej emerytury zmienią się również inne świadczenia dla rolników.

1588,44 zł (czyli tyle, co najniższa emerytura) wyniesie renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinna i socjalna

1191,33 zł wyniesie najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Budżet państwa będzie to kosztowało ponad 2 mld złotych. W trzecim kwartale 2022 roku świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez KRUS wyniosły przeciętnie 1 533,40 zł miesięcznie i wypłacono je ponad 770 tys. osób.