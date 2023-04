Terlecki: Myślimy o mocnym prospołecznym elemencie programu

Olsztyn będzie finansował procedurę in vitro - jest decyzja radnych Radni Olsztyna zgodzili się na finansowanie z budżetu miasta procedury in vitro. W bieżącym roku na ten cel zostanie wydanych 200 tys. zł, co pozwoli na przeprowadzenie procedury dla 33 par. Przeciwko uchwale głosowali radni PiS.