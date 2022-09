Sieć sklepów wprowadza konta osobiste

fot. Sundry Photography / / Shutterstock

Walmart, amerykańska sieć supermarketów, planuje rozszerzyć zakres działalności. Wkrótce wybrani pracownicy oraz niektórzy klienci skorzystają z rachunków bankowych amerykańskiego detalisty w wersji beta – donosi Bloomberg.

Walmart zamierza rozszerzyć obecną ofertę o kolejny produkt. Z doniesień Bloomberga wynika, że już wkrótce amerykańska sieć supermarketów wprowadzi rachunki bankowe. Początkowo konta osobiste mają być dostępne dla części pracowników oraz niektórych klientów w testowej wersji beta.

Walmart wraz z fintechem One (podmiot powstał w wyniku połączenia neobanku One i spółki Even) ruszy na podbój rynku usług finansowych. Firma One zaoferuje konta bankowe dla 1,6 mln pracowników amerykańskiego giganta detalicznego i klientów sieci marketów spożywczych. Produkt pojawić ma się na rynku w ciągu najbliższych tygodni.

Przedstawiciele Walmartu i One do tej pory nie skomentowali doniesień Bloomberga o wprowadzeniu własnego rachunku bankowego na rynek.

DF