Konferencja WallStreet 26. Spotkanie inwestorów pod Tatrami startuje już w czwartek

Już w czwartek, 26 maja 2022 r., rozpoczyna się 26. edycja Konferencji WallStreet – największego spotkania inwestorów w tej części Europy, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Głównym partnerem medialnym wydarzenia jest portal Bankier.pl.

Przez cztery dni inwestorzy, analitycy, przedstawiciele spółek, organów nadzoru i innych instytucji skupionych wokół polskiego rynku kapitałowego dyskutować będą o jego aktualnej kondycji i perspektywach rozwoju. Jak zwykle nie zabraknie też solidnej dawki edukacji w zakresie najważniejszych i najbardziej aktualnych tematów związanych z inwestowaniem w różne rodzaje aktywów.

Pierwszy dzień konferencji WallStreet 26 odbędzie się w formule on-line. Przez kolejne trzy dni, od piątku do niedzieli, uczestnicy konferencji gościć będą w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem. Po dwóch latach pandemicznych obostrzeń wróci możliwość fizycznego spotkania ponad tysiąca osób zainteresowanych inwestowaniem. Równocześnie wiele wykładów i paneli dyskusyjnych będzie transmitowanych on-line.

Uczestnicy obecni w Zakopanem będą mogli skorzystać z bogatej oferty imprez towarzyszących – koncertu Grzegorza Hyżego, bankietu i gali wręczenia nagród „Herosi Rynku Kapitałowego” czy wieczornego grilla połączonego z transmisją finału piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Gościem specjalnym konferencji będzie January Ciszewski, prezes zarządu JR Holding ASI.

W gronie wykładowców i panelistów na WallStreet 26. znajdą się m.in.: Wojciech Białek, Paweł Borys, Radosław Chodkowski, Piotr Cieślak, Eliza Dąbrowska, Rafał Glinicki, Cezary Głuch (Trader21), Janusz Grabowski, Artur Jedynak, Sobiesław Kozłowski, Przemysław Kwiecień, Jacek Lempart, Adrian Mackiewicz, Piotr Neidek, Tomasz Prusek, Albert Rokicki, Mateusz Samołyk, Przemysław Staniszewski, Hanna Strykowska, Paweł Sugalski, Paweł Szczepanik, Bartosz Szyma, Marcin Tuszkiewicz, Artur Wiśniewski, Mateusz Witczak, Grzegorz Zalewski, Rafał Zaorski, Marek Zuber czy Michał Żuławiński.

Redakcję Bankier.pl będą reprezentowali Krzysztof Kolany, który w piątek o 14.15 weźmie udział w panelu dyskusyjnym pod tytułem "Inwestycje alternatywne, czyli co jak nie rynek kapitałowy" oraz Michał Kubicki, który godzinę później poprowadzi romowę "Właściwa strategia i ciekawy pomysł na biznes receptą na dynamiczny rozwój".

Róznorodność tematów sprawi, że każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. Piotr Neidek z BM mBanku będzie mówił o "Zastosowaniu praw natury na rynkach finansowych. 60 min czystej techniki", na pytanie "Co dalej z gamingiem, na jakie spółki warto zwrócić uwagę?" będzie starał się odpowiedzieć Paweł Sugalski ze Smart Money FIZ, a o "Spekulacji w czasach niepewności" będzie spekulował Konrad Ryczko z DM BOŚ. Poza tym Wojciech Białek z TMS Brokers opowie, co kryje się pod stwierdzeniem "Byle do jesieni", a Przemysław Gerschmann z GPW wyjawi, dlaczego "Idą najlepsze czasy w historii dla inwestorów". Dowiemy się także "Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy" – odpowiedzi udzieli dyskusja ekspertów z DM XTB, Noble Securities i DM BOŚ prowadzona przez Adriana Mackiewicza ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidulanych. Te i wiele innych tematów w całości dostępne są w programie konferencji.

Ciekawe będą też spotkania z przedstawicielami spółek w ramach forum akcjonariatu. W poszczególych salach prezentowane będa takie firmy jak m.in PKN Orlen, PZU, CCC, Asseco, Grupa Azoty, JSW, Budimex, Grupa PGE, Mobruk czy iFirma. W dodatku przedstawiele wielu innych giełdowych spółek będą występować w roli prelegentów, dyskutantów i panelistów. Będzie czas porozmawiać i nawiązać kontakty oraz zaczerpnąć najświeższych informacji o spółkach.

– Niezmiernie cieszymy się z tego, że po dwóch latach pandemicznych obostrzeń, konferencja WallStreet wraca w formie stacjonarnej. Możliwość bezpośredniego spotkania, rozmowy i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami rynku jest nieoceniona, szczególnie w tak niepewnych czasach. Oczywiście idziemy z duchem czasu, dlatego w tym roku dokładamy dodatkowy dzień konferencji WallStreet w formie on-line. Z kolei trzy dni w Zakopanem wypełnione będą nie tylko najwyższej jakości wykładami i debatami, ale także możliwością nawiązania kontaktów i przyjemnego spędzenia czasu w ośrodku wypoczynkowym pod samymi Tatrami – mówi Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Wszelkie szczegóły dotyczące wydarzenia, program, sylwetki prelegentów oraz formularz zapisów dostępne są na stronie www.wallstreet.org.pl.

