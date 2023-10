Wall Street znów w dół. S&P spadł czwartą sesję z rzędu

Piątkowa sesja przyniosła pogłębienie spadkowej korekty na nowojorskich parkietach. W komentarzach najwięcej uwagi poświęcano najwyższym od 2007 roku rentownościom amerykańskich obligacji skarbowych.

S&P500 zakończył piątek spadkiem o 1,26%, schodząc do poziomu 4 224,10 pkt. Była to już czwarta spadkowa sesja z rzędu w wykonaniu tego indeksu. Za wyjątkiem poniedziałku S&P500 tracił każdego dnia po 11 października. Bilans to sześć sesji pod kreską i jedna wzrostowa.

Ale najmocniej znów oberwał czuły na zmiany stóp procentowych Nasdaq, który oddał 1,53% i spadł poniżej 13 000 puntków. Dow Jones oddał 0,86% i zakończył dzień z wynikiem 33 127,21 pkt. W skali tygodnia S&P500 oddał 2,4%, Nasdaq 3,2%, a DJIA 1,6%.

Tematem numer jeden na Wall Street cały czas pozostają rosnące długoterminowe stopy procentowe. Po czwartkowych wypowiedziach szefa Rezerwy Federalnej rentowność 10-letnich obligacji rządu USA po raz pierwszy od 2007 roku dotknęła poziomu 5%. I choć potem spadła do 4,93%, to mleko już się rozlało. Inwestorzy coraz częściej pytają samych siebie: po co mam kupować w klocki drogie akcje (c/z dla indeksu S&P500 bazujący na oczekiwanych zyskach spółek wynosi ok. 17,7), skoro mogę kupić papier skarbowy płacący mi ok. 5% rocznie przez następne 10 czy 20 lat?

Tematu kwestii być może przewartościowanych akcji i być może okazyjnie wycenianych Tresuries nie są w stanie przyćmić nawet wyniki kwartale spółek. – Sentyment inwestorów jest dość negatywny i wierzymy, że jest teraz ważne, aby skoncentrować się na długim terminie (i nawet nie na średnim terminie) – uważa Ross Mayfield z strateg z Baird cytowany przez Reutersa. Jak do tej pory wynikami za III kwartał pochwaliło się 86 spółek z indeksu S&P500 i w 78% przypadków przebiły one medianę prognoz analityków.

W piątek znów najmocniej oberwały tegoroczne „gwizdy” – czyli ekstremalnie wysoko wyceniane spółki z sektora AI/IT. Akcje Oracle przeceniono o blisko 6%, Tesli o ponad 3%, a Nvidii i 1,7%. Co interesujące, taniały także walory z sektora finansowego. Tutaj negatywnie wyróżniły się papiery American Express, które zniżkowały o 5,4% po publikacji wyników za III kwartał. Stało się tak mimo tego, że spółka zaraportowała zysk na akcję (3,30 USD) wyraźnie przewyższający rynkowy konsensus (2,94 USD) oraz podtrzymała całoroczną prognozę wynikową.

Warto też odnotować, że od kilku tygodni maleją rynkowe wyceny jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych w Rezerwie Federalnej. Rynek terminowy jest praktycznie pewny, że 1 listopada FOMC nie podniesie stopy funduszy federalnych. Szanse na podwyżkę w grudniu wyceniane są na zaledwie 24%, choć jeszcze miesiąc temu było to ponad 30%.

