Wall Street w dół. Obniżka ratingu USA pretekstem do sprzedaży akcji

Środwa sesja na Wall Street zakończyła się dużymi spadkami głównych indeksów, a Nasdaq zanotował najgorszy dzień od lutego 2023 roku. W centrum uwagi inwestorów była nieoczekiwana decyzja agencji Fitch o obniżeniu ratingu zadłużenia USA z najwyższego poziomu "AAA" do "AA+".

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,98 proc. i wyniósł 35.282,52 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,38 proc. i wyniósł 4.513,39 pkt.

Nasdaq Composite stracił 2,17 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.973,45 pkt.

Na rynkach dominują nastroje risk-off po tym, jak agencja Fitch Ratings obniżyła długoterminowy rating Issuer Default Rating (IDR) dla USA do poziomu "AA+" z "AAA" wcześniej, z powodu rosnących problemów rządu amerykańskiego z zarządzaniem długiem.

"Inwestorzy mogą wykorzystać obniżkę ratingu USA przez Fed jako pretekst do realizacji części zysków, ale my oceniamy, że podwyższona zmienność to naturalny etap cyklu rynku po tak silnych wzrostach. To nie zmienia naszego fundamentalnego spojrzenia na gospodarkę i na rynki" - powiedziała Mona Mahajan, starszy strateg inwestycyjny z Edward Jones.

Analitycy Fitcha jako przyczynę decyzji o obniżce ratingu wskazali spodziewane pogorszenie się warunków fiskalnych w ciągu następnych trzech lat, a także na rosnące zadłużenie Stanów Zjednoczonych.

"Zdaniem Fitch, w ciągu ostatnich 20 lat następowało stałe pogarszanie się standardów zarządzania, w tym w kwestiach fiskalnych i zadłużenia, niezależnie od czerwcowego dwupartyjnego porozumienia w sprawie zawieszenia limitu zadłużenia do stycznia 2025 r." - podała agencja ratingowa w oświadczeniu.

Sekretarz Skarbu USA Janet Yellen nie zgodziła się z decyzją agencji Fitch, nazywając ją "bezpodstawną i opartą na przestarzałych danych".

Podobnego zdania był Biały Dom, który stwierdził, że "zdecydowanie nie zgadza się z tą decyzją".

"Obniżenie ratingu Stanów Zjednoczonych w momencie, gdy prezydent Biden zapewnił najsilniejsze ożywienie spośród wszystkich głównych gospodarek na świecie, jest sprzeczne z rzeczywistością" - powiedziała sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Amerykańskie spółki cykliczne wyprzedziły spółki defensywne o 16 punktów procentowych od początku maja - podali ekonomiści Goldman Sachs w raporcie dotyczącym amerykańskich spółek cyklicznych i defensywnych.

"Uważamy, że większość tego rajdu spółek cyklicznych jest już za nami. Wzrost gospodarczy jest kluczowym czynnikiem napędzającym cykliczne wyniki, ale nasi ekonomiści prognozują, że wzrost spowolni do 1,6 proc. w III kwartale 2023 r. i 1,1 proc. w IV kwartale 2023 r." - podał bank w raporcie.

"Ostatecznie, przyszła ścieżka wzrostu gospodarczego określi, czy spółki cykliczne będą miały więcej miejsca na ekspansję. Po gwałtownym wzroście, spółki cykliczne osiągały umiarkowanie lepsze wyniki od spółek defensywnych, jeśli wzrost gospodarczy w ogóle przyspieszył w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Jednakże, gdy wzrost gospodarczy przyspieszył o 200 pb. lub więcej, spółki cykliczne w porównaniu z defensywnymi zwróciły 9 proc. w ciągu następnych 12 miesięcy. I odwrotnie, gdy wzrost spowolnił po gwałtownych wzrostach cyklicznych, instrumenty defensywne zaczęły osiągać lepsze wyniki" - dodał.

W firmach w USA przybyło w lipcu 324 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 455 tys. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 497 tys. - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Research Institute. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 190 tys.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 79,87 USD za baryłkę, po spadku o 1,8 proc., a wrześniowe futures na Brent spadają o 1,6 proc. do 83,55 USD/b.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 17 mln baryłek, czyli o 3,7 proc. do 439,77 mln baryłek. Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 1,48 mln. baryłek, czyli o 0,7 proc. do 219,08 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 796 tys. baryłek, czyli o 0,7 proc. do 117,15 mln baryłek. (PAP)

