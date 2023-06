Wall Street w dół. Giełdy w USA zaczęły nowy tydzień od spadków

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów. Mocno stracił zwłaszcza indeks Nasdaq, grupujący spółki technologiczne, które były liderami zwyżek od października 2022 roku.

fot. Michael Nagle / / Xinhua News Agency

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,04 proc. i wyniósł 33.714,71 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,45 proc. i wyniósł 4.328,82 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 1,16 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.335,78 pkt.

Inwestorzy czekają na dane ekonomiczne, aby ocenić wpływ agresywnego zacieśniania polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną i EBC na gospodarkę, w piątek napłyną wstępne odczyty inflacji ze strefy euro za VI, a z USA wskazania deflatora PCE za V.

Inwestorzy na całym świecie zachowują ostrożność po tym, jak bunt rosyjskich najemników wzbudził obawy o stabilność prezydenta Władimira Putina i potencjalne zakłócenia w dostawach rosyjskiej ropy.

Akcje amerykańskich firm zbrojeniowych, w tym Raytheon Technologies i Lockheed Martin Corp, spadły o około 1 proc. każda przed sesją.

"Wydarzenia geopolityczne spowodowały, że rynki zaczęły ostrożnie podchodzić do początku tygodnia" - powiedział Tim Waterer, główny analityk rynkowy w KCM Trade w nocie do klientów.

"I chociaż wydaje się, że wydarzenia w Rosji w weekend na razie się uspokoiły, to spowodowało to, że aktywa bezpieczne wróciły na radar" - dodał.

Niedawny wzrost amerykańskich akcji załamał się w zeszłym tygodniu po wypowiedzi prezesa Fed Jerome'a Powella, w której zasygnalizował on kolejne podwyżki stóp procentowych, ale przyrzekł, że bank centralny będzie postępował ostrożnie.

Według narzędzia Fedwatch CMEGroup, większość decydentów spodziewa się co najmniej dwóch kolejnych podwyżek stóp procentowych o ćwierć punktu procentowego do końca tego roku, podczas gdy inwestorzy oczekują jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych w lipcu i przewidują, że Fed utrzyma stopy procentowe na stabilnym poziomie do końca 2023 roku.

Akcje Tesli spadły o 6 proc. po tym, jak Goldman Sachs obniżył rekomendację dla akcji producenta samochodów elektrycznych do „neutralnie” z „kupuj”, powołując się na obniżki cen nowych samochodów.

Akcje Moderny wzrosły o 1,6 proc. po tym jak UBS podwyższył w poniedziałek rekomendację dla akcji Moderny do „kupuj” z „neutralnie”, choć z niższą ceną docelową.

Akcje Alphabet spadły o 3,2 proc. po tym, jak UBS obniżył rekomendację dla akcji Alphabet do „neutralnie” z „kupuj” w poniedziałek z powodu ostrzejszej konkurencji ze strony innych dużych firm w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 69,58 USD za baryłkę, po wzroście o 0,6 proc., a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,69 proc. do 74,36 USD/b. (PAP)

