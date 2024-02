Wall Street rośnie po słabych danych z gospodarki USA

Silny spadek sprzedaży detalicznej w USA był czymś, co ucieszyło inwestorów z Wall Street. Dow Jones i S&P500 ponownie znalazły się blisko historycznie wysokich poziomów.

fot. BRENDAN MCDERMID / / Reuters / Forum

Indeks S&P500 zakończył czwartkową sesję na poziomie 5 029,76 pkt., zwyżkując o 0,58% i meldując się bardzo blisko poniedziałkowego rekordu wszech czasów (5 047,57 pkt.). Podobnie było w przypadku średniej przemysłowej Dow Jonesa, która urosła o 0,91% i osiągnęła pułap 38 773,45 pkt. Nasdaq Composite po skromnym wzroście o 0,30% dotarł na wysokość 15 906,17 pkt.

Wydarzeniem dnia była publikacja styczniowych statystyk sprzedaży detalicznej w USA. Dane zaskoczyły mocno negatywnie. Sprzedaż była nominalnie o 0,8% niższa niż w grudniu, podczas gdy rynkowy konsensus zakładał spadek jedynie o 0,1% mdm. Ponadto w dół (z 0,6% na 0,4% mdm) zrewidowano dane za grudzień. Wyraźnie (o 0,5% mdm) zmalała także sprzedaż bez uwzględnienia paliw i samochodów.

To pierwszy od pewnego czasu sygnał, że z amerykańskim konsumentem może nie być do końca tak dobrze, jak to widzą na Wall Street. Paradoksalnie jest to… dobra wiadomość dla posiadaczy akcji. Albowiem inwestorzy chcieliby teraz zobaczyć jakąś słabość w danych makro, która skłoniłaby decydentów z Rezerwy Federalnej do poluzowania polityki pieniężnej.

A po rozczarowującym raporcie o inflacji CPI oraz mocnym danym z rynku pracy perspektywa wiosennych obniżek stóp procentowych w Fedzie znacząco się oddaliła, wywołując jednodniową przecenę akcji. Obecnie rynek terminowy na zaledwie 10,5% wycenia szanse cięcia stóp podczas marcowego posiedzenia FOMC. Prawdopodobieństwo takiego ruchu w maju wynosi ok. 40%, choć jeszcze miesiąc temu były szacowane na prawie 90% - wynika z danych FedWatch Tool.

- Inwestorzy się cieszą z faktu, że otrzymaliśmy słabszy od oczekiwań wynik sprzedaży detalicznej. Może konsument zwalnia, co mogłoby zanegować wyższy odczyt CPI, który zobaczyliśmy parę dni temu – skomentował cytowany przez agencję Reuteres Neville Javeri, zarządzający portfelem w Allspring Global Investments.

Także pozostałe publikowane w czwartek dane makro z USA w większości nie wyglądały zbyt zachęcająco. Produkcja przemysłowa spadła w styczniu o 0,1% mdm, choć według ekonomistów miałą wzrosnąć o 0,3% mdm. Nieco mocniej od oczekiwań poprawiły się nastroje w branży deweloperskiej (indeks NAHB wzrósłz 44 pkt. do 48 pkt.), ale wciąż są one lekko recesyjne. Wciąż pod kreską w lutym znajdował się regionalny indeks koniunktury w nowojorskim okręgu przemysłowym. Analogiczny wskaźnik dla Filadelfii jednak nieoczekiwanie wyszedł na plus, rosnąc z -10,6 pkt. do 5,2 pkt. Wciąż świetnie prezentuje się rynek pracy, gdzie liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła z 220 tys. do 212 tys. i utrzymuje się blisko multidekadowych minimów.

- Gospodarka radzi sobie dobrze, inflacja idzie zdecydowanie w dół i nie chcemy koncentrować się na drobnych fluktuacjach w tych danych – skwitował Todd Morgan, przewodniczący Bel Air Investment Advisors.

Różnie radzili sobie za to „generałowie” obecnej hossy. Akcje Nvidii potaniały o 1,6%. Notowania Apple’a poszły w dół prawie 1%, zaś Alphabetu o 2,3%. Rósł za to kurs akcji Mety (o 2,4%) oraz Tesli (o 5,6%). Walory Cisco System potaniały o 2,4% po tym, jak firma zapowiedziała zwolnienie 5% załogi (ponad 4 tys. etatów) oraz obniżyła tegoroczną prognozę sprzedaży. Odbijały za to akcje banków. Notowania Wells Fargo poszły w górę o ponad 7%, Bank of America o 2,8%, a JP Morgan o 2,2%.

KK