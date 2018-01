Wall Street pod kreską, jastrzębie sygnały z banków centralnych

Wall Street rozpoczęła nowy tydzień od spadków. To jednak dopiero piąta zniżkowa sesja od początku 2018 roku. Najsłabiej zachowywały się w poniedziałek akcje spółek użyteczności publicznej, telekomunikacyjne oraz deweloperzy.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,67 proc. do 26.439,48 pkt.

S&P 500 zniżkował o 0,67 proc. do 2.853,53 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół o 0,52 proc. do 7.466,50 pkt.

Ze spółek rosły akcje banków, w tym Goldman Sachs i Bank of America, które najbardziej mogą skorzystać na zbliżających się kolejnych podwyżkach stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

Kilka dni przed publikacją raportu kwartalnego traci Apple. Japońska prasa poinformowała, że Apple o połowę zmniejszył zamówienia na produkcję najnowszego modelu iPhoneX na I kw. w porównaniu do szacowanego wolumenu zamówień jeszcze w listopadzie, z uwagi na niższy od oczekiwań popyt. To kolejne doniesienia o słabszym od przewidywań zainteresowaniu flagowym produktem Apple.

Tymczasem jeden z głównych dostawców Apple - szwajcarski AMS - zyskiwał w poniedziałek nawet 25 proc. Spółka w 2017 r. podwoiła swoje prognozy wzrostu przychodów do 2019 r. Pozostali producenci chipów - Dialog Semiconductor, STMicro, zyskiwali ok. 3 proc.

Pod kreską znalazł się w USA sektor IT. Inwestorzy negatywnie przyjęli ujawnione przez Axios informacje, iż rząd USA nie wyklucza nacjonalizacji superszybkiej sieci bezprzewodowej 5G, by przeciwdziałać rosnącym wpływom Chin w tej technologii.

Nawet jedną czwartą drożały akcje Dr Pepper Snapple. Producent napojów może zostać przejęty przez Keurig.

W dalszej części tygodnia sentyment do sektora technologicznego mogą wyznaczać wyniki najważniejszych graczy w branży: Alphabet, Facebooka i Amazona. Ponadto swoje raporty podadzą m.in. Microsoft, SAP , Alibaba, McDonald’s, Exxon Mobil, Merck, Roche, Daimler, Deutsche Bank, czy Boeing.

Spośród 138 spółek notowanych na S&P 500, które podały już swoje wyniki, 78 proc. zaskoczyło pozytywnie zyskiem. Analitycy spodziewają się wzrostu zysków amerykańskich spółek w IV kw. 2017 r. o 12,8 proc. (11,5 proc. przed otwarciem sezonu). Dla całego 2017 r. szacuje się dynamikę zysków na 11,1 proc. (10,9 proc. przed sezonem), a dla 2018 r. o 18,8 proc. (16,9 proc.).

Po dynamicznych wzrostach na światowych giełdach rosną szanse na korektę, choć mniejszą niż 20 proc. - ocenili w poniedziałkowym raporcie analitycy Goldman Sachs. Z ich wyliczeń wynika, że przeciętna korekta w rynku byka trwa 4 miesiące przy 13-proc. spadkach, które rynek odrabia przez kolejne 4 miesiące. Korekta, ich zdaniem, byłaby okazją do kupna akcji.

Poniedziałkowy zestaw danych makro z USA okazał się zasadniczo zbieżny z oczekiwaniami.

Wydatki amerykańskich konsumentów w grudniu 2017 r. wzrosły o 0,4 proc. mdm, podczas gdy w listopadzie wzrosły o 0,8 proc. mdm, po korekcie z 0,6 proc. Dochody Amerykanów w grudniu wzrosły o 0,4 proc. mdm, wobec 0,3 proc. mdm w poprzednim miesiącu. Oczekiwano wzrostu wydatków o 0,4 proc. mdm, a dochodów o 0,3 proc. mdm.

Deflator PCE, preferowana przez Fed miara inflacji, w grudniu 2017 r. wyniósł 1,7 proc. rdr, wobec 1,8 proc. w listopadzie i konsensusu 1,7 proc. rdr.- podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 1,5 proc. rdr, wobec 1,5 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań 1,5 proc. rdr.

Zagadka niskiej inflacji pozostaje głównym problemem amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Impulsu inflacyjnego nie wzbudziła do tej pory bardzo dobra sytuacja na rynku pracy (minimum bezrobocia w cyklu – 4,1 proc. w grudniu), co nie może przełożyć się na dynamikę płac - raport z rynku pracy USA za styczeń zostanie przedstawiony w piątek.

Do tej pory członkowie Fed oceniali, że niska inflacja jest pochodną czynników o charakterze przejściowym i w średnim terminie wskaźnik cen wzrośnie do celu Fed.

W Europie na zamknięciu Euro Stoxx 50 spadł o 0,12 proc., DAX stracił 0,12 proc., FTSE 100 zwyżkował 0,08 proc., CAC 40 poszedł w dół o 0,14 proc.

RYNEK FI POD PRESJĄ - INWESTORZY WYCZULENI NA JASTRZĘBIE SYGNAŁY Z BANKÓW CENTRALNYCH

Na początku tygodnia inwestorzy pozbywają się papierów skarbowych. Rentowności 10-letnich Treasuries i ich niemieckich odpowiedników rosną o 5-6 pb do odpowiednio: 2,72 proc. (najwyżej od kwietnia 2014 r.) i 0,69 proc. Dochodowość niemieckiej 5-latki przebiła po raz pierwszy od grudnia 2015 r. 0,0 proc.

Zwyżki rentowności UST wspierają notowania dolara, który ma za sobą serię siedmiu tygodni z rzędu ze spadkiem, a w styczniu zanotował największą deprecjację od marca 2016 r. EUR/USD spada o 0,5 proc. do 1,237, a indeks dolara DXY rośnie o 0,5 proc. do 89,45 pkt.

Przed inwestorami i traderami wyjątkowo intensywny tydzień - szereg danych makroekonomicznych (m.in payrolls, aktywność ISM w przemyśle) oraz środowy komunikat amerykańskiej Rezerwy Federalnej mogą wpłynąć na percepcję oceny ryzyka dla poszczególnych klas aktywów.

Inwestorzy pozostają wyczuleni na jastrzębie sygnały dochodzące z banków centralnych, które umacniają oczekiwania na kolejne kroki w kierunku normalizacji polityki monetarnej w wielu regionach świata.

Klaas Knot, członek Rady Prezesów EBC, powiedział w niedzielę, że bank powinien "jak najszybciej" zakończać program QE. "Nie musimy komunikować, że zakończymy QE po wrześniu, jednak wydaje mi się, że zmierzamy w tym kierunku" - dodał.

Korekty po słowach Knota nie zdołał wywołać tradycyjnie gołębi Peter Praet, główny ekonomista EBC. Jego zdaniem, EBC jest "jeszcze w pewnej odległości" od spełniania kryteriów trwałego dopasowania ścieżki inflacji do celu.

O godz. 17 głos zabierze członek zarządu EBC Benoit Coeure, który ostatnio dołączył do obozu jastrzębi. W piątek Coeure ocenił, że dynamika płac i inflacja bazowa w eurolandzie "drgnęły (...) i zbliżamy się do momentu, w którym płace będą rosnąć".

W środę Eurostat poda wstępny odczyt inflacji za styczeń. Rynek oczekuje spadku wskaźnika do 1,3 proc. z 1,4 proc. rdr, a dla bazowego HICP szacuje się wzrost do 1,0 proc. rdr z 0,9 proc. rdr.

Do dolara tracił także brytyjski funt. GBP/USD spada o 0,7 proc. do 1,406 proc. Walucie Wlk. Brytanii ciążą kolejne spekulacje o stabilności politycznej na Wyspach. W niedzielę ponownie głos zabrali partyjni koledzy May, a zarazem zwolennicy twardego Brexitu, którzy domagają się rozluźnienia więzi gospodarczych między UK a UE po Brexicie, co ponownie rozbudziło spekulacje o możliwości złożenia wniosku o wotum nieufności dla szefowej konserwatystów.

Okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii po jej oficjalnym wyjściu z Unii Europejskiej w marcu 2019 roku powinien potrwać do końca roku 2020 - zdecydowali w poniedziałek w Brukseli unijni ministrowie 27 państw pozostających we Wspólnocie.

ROPA W DÓŁ, CORAZ WIĘCEJ SZYBÓW NAFTOWYCH W USA

Ropa rozpoczęła tydzień pod kreską. Baryłka WTI w dostawach na marzec w Nowym Jorku jest wyceniana po 65,6 USD, po spadku o 0,7 proc., a Brent w dostawach na marzec na w Londynie tanieje o 1,1 proc. do 69,7 USD za baryłkę.

Najwyższe od 3 lat ceny ropy oraz spadające od 10 tygodni zapasy surowca w USA skłaniają amerykańskich do powrotu na rynek - liczba czynnych szybów naftowych wzrosła w Stanach w ub. tygodniu o 12 do 759. To najwyższy przyrost od marca. Spread między WTI, a Brent spadł w poniedziałek poniżej 4 USD - po raz pierwszy od sierpnia.

Wyższa liczba działających szybów może przyspieszyć tempo wzrostu produkcji ropy w USA, która w połowie stycznia wynosiła 9,88 mln b/d - najwyżej od 1983 r. (PAP Biznes)

tus/ pr/