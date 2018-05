Wall Street odrabia wtorkowe straty

Uspokojenie sytuacji na rynku włoskiego długu oraz erozja oczekiwań na wzrost stóp procentowych w USA poprawiły nastroje na nowojorskich parkietach. Co nie zmienia sytuacji, że dane z amerykańskiej gospodarki były słabe.

Polscy politycy (ze wszystkich opcji) mają godnych konkurentów w podważaniu pozycji własnego kraju. Politycy z Włoch właśnie udowodnili, że niemożliwego nic dla nich nie ma. Jeszcze dwa dni temu liderzy Ruchu 5 Gwiazd i Ligi żądali natychmiastowych wyborów i przebąkiwali o możliwości impeachmentu prezydenta Mattareliego. A w środę nagle zadeklarowali gotowość do ustępstw w kwestii obsady stanowiska ministra gospodarki i finansów.

Na tym paradoksy się nie kończą. We wtorek inwestorzy panikowali z powodu groźby powołania rządu technokratów pod wodzę funkcjonariusza Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 25-letnim stażem. A w środę ponoć cieszyli się z możliwości utworzenia "populistycznego" i "barbarzyńskiego" rządu R5G i Ligi. Nawet zwykle wszystkowiedzący analitycy Goldman Sachs przyznają, że nie wiedzą, jak to wszystko się skończy.

Po udanej aukcji 5- i 10-letnich obligacji na rynku włoskiego długu obserwowaliśmy stabilizację, ale w żadnym wypadku nie była to istotna poprawa! Rentowność włoskich 10-latej utrzymała się w okolicach 3%, a papierów 2-letnich spadła do 1,75%. To wciąż poziomy niskie, ale znacząco wyższe niż raptem kilkanaście dni temu. We wtorek rentowność włoskich obligacji 2-letnic odnotowała najsilniejszy dzienny wzrost od 26 lat.

Zatem włoskie ryzyko pozostanie z nami na najbliższe tygodnie i w każdej chwili może uderzyć w rynki finansowe. Bo Włochy to 2,3 biliona euro długu publicznego, przeszło siedem razy tyle co Grecja, która kilka lat temu o mało co nie wywróciła strefy euro do góry dnem.

Mimo to amerykańscy inwestorzy postanowili wykorzystać dzień do kupowania akcji. S&P500 po zwyżce o 1,27% odrobił wtorkowe straty. Podobnie jak zwyżkujący o 1,26% Dow Jones. Nasdaq, który we wtorek stracił tylko pół procent, w środę zyskał 0,89%.

Amerykańskim akcjom wydatnie pomogła redukcja oczekiwań względem tegorocznych podwyżek stóp procentowych. Rynek terminowy dyskontuje już tylko 15% szans na trzy kolejne podwyżki stopy funduszy federalnych do końca roku. Jeszcze dwa tygodnie temu prawdopodobieństwo takiego scenariusza wyceniano na 40%. W ostatnich dniach obniżyły się także rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, co także zdjęło nieco presji z przegrzanego rynku akcji.

Dla porządku dodajmy, że opublikowane w środę dane z amerykańskich gospodarki nie zachwyciły. Raport ADP pokazał, że w maju przybyło 178 tys. nowych etatów. To mniej od oczekiwanych 189 tys. Ponadto wynik za kwiecień zrewidowano w dół z 204 tys. do zaledwie 163 tys. Nieznacznie w dół zrewidowano odczyt PKB za I kwartał, ale to już odległa historia.

Za to indeks mierzący liczbę wniosków o refinansowanie kredytów hipotecznych osiągnął najniższą wartość od 16 lat! To objaw końca mieszkaniowej bańki wyhodowanej latami zerowych stóp procentowych i kolejnych fal QE. Mamy zatem wyraźny spadek zainteresowania kredytem przy cenach domów równie wysokich co w roku 2006. To nie ma prawa się dobrze skończyć.

Krzysztof Kolany