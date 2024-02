Wall Street odrabia straty. S&P500 ponownie na 5 000 pkt.

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, gdyż inwestorzy zdecydowali się odrobić silną wtorkową przecenę. Inwestorzy odbierają ostatnie dane za inflację w USA jako sygnał, że Fed ograniczyć skalę i tempo obniżek stóp procentowych.

fot. Prezat Denis/ABACA / / Abaca Press

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,40 proc. i wyniósł 38.424,27 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,96 proc. i wyniósł 5.000,62 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 1,30 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.859,15 pkt. Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 zwyżkował o 2,42 proc., do 2.011,75 pkt. Indeks zmienności VIX spadł o 9,34 proc., do 14,37 pkt.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo spadł o 2,3 proc. w tygodniu zakończonym 9 lutego - podało Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). Poprzednio indeks wzrósł o 3,7 proc.

Inwestorzy analizują odczyt inflacji w USA. CPI w USA w styczniu wzrósł o 3,1 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrósł o 0,3 proc. Oczekiwano +2,9 proc. rdr i +0,2 proc. mdm. Inflacja bazowa wzrosła o 0,4 proc. mdm i 3,9 proc. rdr. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +3,7 proc. rdr.

- Nie patrzymy tylko na stopę inflacji i skupiamy się teraz na poziomie dezinflacji w przypadku towarów i usług, ale wygląda na to, że spadek dynamiki inflacji postępuje wolniej, niż oczekiwano. Fed poczuje się usprawiedliwiony w swoich komunikatach, których używał w odniesieniu do obniżek stóp procentowych, ponieważ teraz nie ma wątpliwości, że będą one bardziej przesunięte w czasie. Nie jesteśmy na etapie martwienia się o ponowne przyspieszenie inflacji, ale też nie wyszliśmy jeszcze z lasu – powiedział Neil Birrell, dyrektor ds. inwestycji w Premier Miton Investors.

- Mocniejsze dane osłabiają nadzieję na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w najbliższej przyszłości. Prawdopodobnie będziemy musieli poczekać do drugiej połowy roku, aż Fed zacznie ciąć stopy. Problem nie polega tak bardzo na tym, czy bank obniży stopy procentowe w tym roku, ponieważ jest to w tym momencie prawie pewne, ale ile będzie obniżek stóp procentowych – powiedziała Daniela Hathorn, starsza analityczka rynku w CapitalCom.

Obecnie kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wskazują, że w tym roku nastąpią obniżki stóp proc. w USA o 90 pb., co stanowi rewizję z 160 pb. spodziewanych na początku roku. Rynki szacują prawdopodobieństwo na obniżkę stóp proc. o 25 pb. na 32 proc.

Prezes Fed Chicago Austan Goolsbee ocenił, że choć inflacja może być nieco wyższa niż ostatnio przez kilka miesięcy, to i tak pozostaje na ścieżce powrotu do celu. Dodał, że warunkowanie obniżek stóp zejściem inflacji do celu byłoby dość restrykcyjnym podejściem.

Airbnb zniżkował ponad 1,5 proc., chociaż spółka przebiła oczekiwania co do swoich przychodów w ostatnim kwartale. Akcje Nvidii zyskały 2,5 proc., a kapitalizacja koncernu zbliżyła się tuż poniżej poziomu Alphabet, jednego z członków grupy "Wspaniałej siódemki"

Lyft zyskał 35 proc. po tym, jak platforma transportu pasażerskiego przekroczyła szacunki dotyczące kwartalnego zysku i stwierdziła, że po raz pierwszy w 2024 r. wygeneruje dodatnie wolne przepływy pieniężne.

Robinhood Markets zyskał 13 proc. Spółka odnotowała niespodziewanie zysk za czwarty kwartał, na co złożyły się wyższe przychody odsetkowe od klientów spłacających pożyczki oraz odbicie w obrotach.

Intuitive Machines spadł ponad 3 proc. po tym, jak planowane przez tę firmę wystrzelenie automatycznego lądownika księżycowego zostało przełożone o co najmniej jeden dzień, niecałe dwie godziny przed startem w środę.

Akcje powiązane z kryptowalutami, takie jak Coinbase, Marathon Digital i Riot, wzrosły po kilka proc. po tym, jak cena bitcoina wzrosła do najwyższego poziomu od ponad dwóch lat.

Citigroup wzrósł ponad 2 proc. po tym, jak Piper Sandler podniósł rekomendację dla akcji kredytodawcy do „przeważaj” z „neutralnie”.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 76,63 USD za baryłkę, po spadku o 1,59 proc., a kwietniowe futures na Brent spadają o 1,49 proc. do 81,54 USD/b. (PAP Biznes)

