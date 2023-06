Wall Street kończy najlepszy tydzień od marca lekkimi spadkami

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów, ale i tak dla S&P 500 i Nasdaq to był najlepszy tydzień od marca 2023 roku.

fot. Michael Nagle / / Xinhua News Agency

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,32 proc. i wyniósł 34.299,12 pkt. Indeks zyskał w tym tygodniu 2 proc. i był to jego trzeci wzrostowy tydzień z rzędu.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,37 proc. i wyniósł 4.409,59 pkt. W skali tygodnia indeks zyskał 2,7 proc., najwięcej od marca 2023 roku. Jednocześnie był to piąty z rzędu jego wzrostowy tydzień, co jest najdłuższą taką serią od listopada 2021 roku. Od dołka z 2022 roku S&P 500 zyskał ponad 26 proc.

Nasdaq Composite spadł o 0,68 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.689,57 pkt. W całym tygodniu indeks zyskał 4 proc., najwięcej od marca 2023 roku.

S&P 500 i Nasdaq utrzymują się na najwyższych poziomach od sierpnia 2022 roku.

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w czerwcu wyniósł 63,9 pkt. wobec 59,2 pkt. miesiąc wcześniej - podano w I wyliczeniu. Analitycy prognozowali 60 pkt.

Amerykański bank centralny zasygnalizował, że koszty pożyczek mogą wzrosnąć nawet o pół punktu procentowego do końca tego roku, ale inwestorzy wyceniają jeszcze tylko jedną podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych, spodziewaną w lipcu, zgodnie z narzędziem Fedwatch CMEGroup.

Oczekuje się, że wstępny odczyt indeksu nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, który zostanie opublikowany o 16.00, pokaże, że indeks wzrósł do 60 w czerwcu z 59,2 w maju.

Agencja Reutersa podała, że jednoczesne wygaśnięcie opcji na akcje, kontraktów futures na indeksy giełdowe i opcji na indeksy w piątek, może spowodować gwałtowny wzrost zmienności na rynku.

Jednak według Stock Trader's Almanac tydzień wygaśnięcia często jest wyższy podczas hossy i niższy podczas bessy. Może to dobrze wróżyć przynajmniej dla indeksów S&P 500 i Nasdaq Composite, które jak dotąd nie notują dobrych tygodni.

Piątek oznacza również ostatni dzień handlu przed długim weekendem, ponieważ rynek w USA będzie zamknięty w poniedziałek w związku z obchodami Dnia Wyzwolenia od niewolnictwa w USA (Juneteenth).

Członek Zarządu Rezerwy Federalnej Christopher Waller powiedział w piątek, że bank centralny nie wycofa się ze swoich wysiłków na rzecz obniżenia inflacji.

"Zadaniem Fed jest wykorzystanie polityki pieniężnej do osiągnięcia celów gospodarczych, jakimi są maksymalne zatrudnienie i stabilność cen, a obecnie oznacza to podnoszenie stóp procentowych w celu walki z inflacją" - powiedział Waller w uwagach przygotowanych do przemówienia w Oslo w Norwegii.

Odnosząc się do kryzysu bankowego w marcu, odrzucił pogląd, że przyczyną były agresywne podwyżki stóp procentowych przez Fed.

"Zadaniem szefów banków jest radzenie sobie z ryzykiem stopy procentowej i prawie wszyscy szefowie banków dokładnie to zrobili. Nie popieram zmiany nastawienia polityki monetarnej z powodu obaw o nieskuteczne zarządzanie w kilku bankach" - powiedział.

Według Bank of America, ostatnie przełomy w sztucznej inteligencji mogą pomóc spółce Meta Platforms w wykorzystaniu ogromnych platform komunikacyjnych.

"Uważamy, że możliwości sztucznej inteligencji, a w szczególności LLM, są dobrze przystosowane do ulepszania usług wiadomości tekstowych i powinny zapewnić ulepszenia w zakresie kierowania do odbiorców, automatycznej obsługi klienta, zakupów online, przyjmowania zamówień, reklam generatywnych oraz rozwiązań tekstowych do obrazów / wideo" - powiedział analityk Justin Post w notatce dla klientów.

Inwestorzy oceniają decyzje najważniejszych banków centralnych na świecie - środową Fed-u i czwartkową EBC. Rezerwa Federalna zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na poziomie 5,00-5,25 proc.

Rada Prezesów EBC podniosła natomist stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 25 pb. do odpowiednio: 4,00 proc., 4,25 proc. i 3,50 proc. EBC podał, że chce, by stopy proc. znalazły się na wystarczająco restrykcyjnym dla gospodarki poziomie.

W piątek prezes Bundesbanku Joachim Nagel powiedział, że Europejski Bank Centralny może być zmuszony do dalszych podwyżek stóp procentowych po letniej przerwie.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 71,70 USD za baryłkę, po wzroście o 1,5 proc., a sierpniowe futures na Brent rosną o 1,19 proc. do 76,57 USD/b. (PAP Biznes)

