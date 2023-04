Wall Street kończy kwartał mocnymi wzrostami

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi wzrostami głównych indeksów. Na plusach zakończył się również cały pierwszy kwartał 2022 roku. Pod koniec tygodnia w centrum uwagi inwestorów znajdowały się dane makroekonomiczne.

fot. Courtney Crow / / Xinhua News Agency

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 415 punktów, czyli o 1,26 proc. i wyniósł 33.274,15 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,44 proc. i wyniósł 4.109,31 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 1,74 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.221,91 pkt.

S&P 500 wzrósł o około 7 proc. w pierwszym kwartale. Z kolei Nasdaq jest na drodze do największego kwartalnego wzrostu procentowego od końca 2020 r., biorąc pod uwagę rotację na akcje technologiczne i wzrostowe z akcji spółek finansowych po upadku dwóch banków w marcu. Globalne akcje technologiczne wzrosły prawie 17 proc. w tym kwartale i był to dla nich najlepszy kwartał od 2020 roku.

"W tym tygodniu mamy poprawę w sentymencie do ryzyka, ponieważ nie mieliśmy żadnych poważnych złych wiadomości dotyczących Europy czy amerykańskich instytucji finansowych" - powiedział Yujiro Goto, główny strateg walutowy w Nomura Securities w Tokio.

Strategowie Citigroup wskazali na prawdopodobny 5-proc. spadek globalnych zysków w tym roku, ponieważ zamieszanie w sektorze bankowym zwiększa ryzyko recesji.

"Napięcie w sektorze bankowym przypomniało nam o konsekwencjach zacieśnienia monetarnego. Idąc dalej, sądzimy, że uwaga inwestorów będzie coraz bardziej przenosić się z ryzyka wyższych stóp na ryzyko recesji" - powiedzieli stratedzy Citi pod kierownictwem Beaty Manthey.

Analitycy zauważyli również, że amerykańskie akcje mają tendencję do osiągania lepszych wyników od europejskich odpowiedników w okresach obniżania się zysków, co skłoniło do podwójnego podwyższenia rekomendacji dla akcji w USA do "przeważaj" oraz obniżenia rekomendacji dla europejskiego rynku akcji, w którym przeważają spółki cykliczne, do "neutralnie".

"Zmienność prawdopodobnie utrzyma się w najbliższym czasie, ponieważ rynek wycenia możliwy wpływ oczekiwanej recesji w USA w drugiej połowie roku" - napisał Citi w nocie z 31 marca.

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w marcu wyniósł 62 pkt. wobec 67 pkt. miesiąc wcześniej i 63,4 pkt. w pierwszym wyliczeniu - podano w końcowym wyliczeniu.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w marcu do 43,8,pkt. z 43,6 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 43 pkt.

Deflator PCE w USA w lutym wyniósł 5 proc. rdr, wobec 5,3 proc. rdr miesiąc wcześniej, po korekcie z 5,4 proc. i konsensusu na poziomie 5,1 proc. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 4,6 proc. rdr vs 4,7 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 4,7 proc. rdr.

Prezes Fed z Nowego Jorku John Williams powiedział w piątek, że inflacja pozostaje głównym przedmiotem troski, ale dodał, że kryzys bankowy będzie odgrywał rolę przy podejmowaniu najbliższej decyzji o stopach proc. w Stanach Zjednoczonych. (PAP Biznes)

