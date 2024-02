Wall Street kończy 5-tygodniową serię wzrostów

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami, a w skali całego tygodnia główne indeksy przerwały 5-tygodniową serię wzrostów. Po danych o PPI w USA wzrosły obawy inwestorów, że obniżka stóp procentowych przez Fed może nastąpić później niż oczekiwano.

fot. LUCAS JACKSON / / Reuters

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,37 proc. i wyniósł 38.627,99 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,48 proc. i wyniósł 5.005,57 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 0,82 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.775,65 pkt.

Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 stracił 1,39 proc., do 2.032,74 pkt.

Indeks zmienności VIX wzrósł o 1,64 proc., do 14,24 pkt.

W skali całego tygodnia S&P 500 spadł o 0,42 proc., Nasdaq stracił 1,43 proc., a Dow 0,11 proc. Wszystkie indeksy przerwały pięciotygodniową serię wzrostów.

W tym tygodniu inwestorzy analizowali kierunek rozwoju amerykańskiej gospodarki i to, kiedy Rezerwa Federalna może zdecydować o obniżeniu stóp procentowych.

"Do niedawna większość inwestorów była przekonana, że obniżki stóp zaczną się w pierwszej połowie roku, ale wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że Fed poczeka do drugiej połowy roku" - powiedział Greg Bassuk, prezes AXS Investments.

W jego ocenie, rynek waha się między inflacją, która nie sugeruje obniżek stóp w krótkim terminie, a dobrymi zyskami i innymi sygnałami silnej gospodarki.

Prezes Fedu w Atlancie, Raphael Bostic, ocenił, że droga do celu inflacyjnego na poziomie 2 proc. będzie trudna.

Analitycy UBS są podobnego zdania, ale oczekują, że bank centralny zrealizuje scenariusz miękkiego lądowania gospodarki, biorąc pod uwagę ogólną tendencję spadkową inflacji.

"Kluczowe dla inwestorów pozostaje to, jak szybko Fed rozpocznie cięcie stóp procentowych, co prowadzi do większej wrażliwości na niespodzianki - zarówno pozytywne, jak i negatywne - w danych" - powiedziała Solita Marcelli z UBS Global Wealth Management.

Inwestorzy analizowali odczyt PPI w USA. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w styczniu wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 0,9 proc. Oczekiwano +0,1 proc. i 0,6 proc. odpowiednio.

Po publikacji danych PPI rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły do ponad 4,3 proc., a 2-letnich do 4,7 proc., najwyżej od grudnia.

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w lutym wzrósł do 79,6 pkt. z 79 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy oczekiwali odczytu na poziomie 80 pkt.

Akcje Applied Materials wzrosły o 6 proc. Dostawca sprzętu dla produkcji półprzewodników zaprognozował lepsze niż oczekiwano przychody w drugim kwartale w związku z dużym popytem na zaawansowane chipy wykorzystywane w sztucznej inteligencji.

Kurs DoorDash spadł o 8 proc. Firma dostawcza zaprognozowała kwartalne wskaźniki rentowności poniżej oczekiwań.

Trade Desk zanotował 17 proc. wzrost po lepszych od oczekiwań szacunków przychodów za czwarty kwartał i optymistycznych prognozach na pierwszy kwartał.

Giełda kryptowalut Coinbase Global zwyżkowała o 8 proc., po odnotowaniu swojego pierwszego kwartalnego zysku od 2021 roku.

Według czwartkowych danych LSEG, łącznie 80,3 proc. spółek z indeksu S&P 500, które opublikowały dotychczas kwartalne wyniki, przekroczyło oczekiwania w porównaniu do średniej rocznej wynoszącej 76 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 79,17 USD za baryłkę, po wzroście o 1,46 proc., a kwietniowe futures na Brent rosną o 0,49 proc. do 83,27 USD/b. (PAP Biznes)

