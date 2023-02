Wall Street jednak w górę po słowach Powella

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów w reakcji na słowa prezesa Fed Jerome'a Powella, że inflacja w Stanach Zjednoczonych zaczyna spadać.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,78 proc. i wyniósł 34.156,69 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,29 proc. i wyniósł 4.164,00 pkt. Nasdaq Composite poszedł w górę 0,76 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.113,79 pkt.

- Proces dezinflacji w USA się rozpoczął, ale nadal musimy podnosić stopy procentowe, by mieć pewność, że inflacja powróci do 2-proc. celu - powiedział prezes Fedu Jerome Powell we wtorek podczas wystąpienia w Economic Club of Washington. Dodał, że jeśli dane pokażą, że inflacja jest wyższa, niż oczekuje Fed, będzie to oznaczać dalsze podwyżki stóp proc.

- Rzeczywistość jest taka, że reagujemy na dane. Jeśli więc nadal będziemy otrzymywać na przykład dobre raporty z rynku pracy lub raporty o wyższej inflacji, może się zdarzyć, że zrobimy więcej i podniesiemy stopy więcej, niż jest to wycenione na rynku - powiedział Powell.

- Musimy uzbroić się w cierpliwość. Uważamy, że będziemy musieli utrzymać stopy procentowe na restrykcyjnym poziomie przez pewien czas, zanim inflacja spadnie (...) Nasze przesłanie było takie, że ten proces prawdopodobnie zajmie trochę czasu. Nie będzie to działo się szybko. Prawdopodobnie będzie to wyboista droga i uważamy, że będziemy musieli dokonać dalszych podwyżek stóp procentowych, jak powiedzieliśmy, i uważamy, że przez pewien czas będziemy musieli utrzymać politykę monetarną na restrykcyjnym poziomie - dodał. Powell ocenił, że dezinflacja rozpoczęła się, ale ten proces zajmie trochę czasu.

- Na rynkach mamy teraz "ciszę po burzy" po "przetrawieniu" przez rynki decyzji banków centralnych w ubiegłym tygodniu, w tym Fed i EBC. W kalendarzu makro na ten tydzień nie ma zbyt wielu danych, więc rynek, co zrozumiałe, będzie mieć chwilę oddechu - powiedział James Atey, dyrektor inwestycyjny w Abrdn.

- Rynek jest w trybie ponownej oceny sytuacji i dlatego widzimy, że inwestorzy nieco się wycofują, zwłaszcza po raporcie o zatrudnieniu w USA za styczeń – powiedziała Sinead Colton Grant, szefowa ds. globalnych rozwiązań dla inwestorów w BNY Mellon Wealth Management.

Ekonomiści z Goldman Sachs stwierdzili, że ryzyko recesji w USA w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy zmalało do 25 proc. z 35 proc. w poprzedniej prognozie, w związku z utrzymującym się silnym rynkiem pracy i oznakami poprawy nastrojów biznesowych.

- Wzmacniający się rynek pracy teoretycznie zmniejsza prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna w najbliższym czasie wstrzyma podwyżki stóp procentowych. Fed musi zobaczyć, jak zarówno rynek pracy, jak i inflacja zaczną się ochładzać, zanim będzie mógł uzasadnić zmianę swojego stanowiska w sprawie stóp procentowych – powiedział Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell.

Według strategów Citigroup kierowanych przez Chrisa Montagu, rośnie liczba niedźwiedzich zakładów na technologiczny Nasdaq 100, sygnalizując, że jego ostatnie wzrosty nie będą trwałe.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w grudniu wyniósł 67,4 mld USD wobec 61 mld USD deficytu miesiąc wcześniej, po korekcie z -61,5 mld USD. Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 68,5 mld USD.

Rentowność 10-letnich UST spadła o 1 pb. do 3,63 proc. Dochodowość 30-letnich rosła o 1 pb. do 3,68 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -82 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -107 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 75,14 USD za baryłkę, po wzroście o 3,18 proc., a kwietniowe futures na Brent zwyżkują o 2,62 proc. do 83,11 USD/b. (PAP Biznes)

