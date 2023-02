Wall Street delikatnie w górę. Sprzeczne dane z gospodarki

Poniedziałkowa sesja przyniosła niewielkie wzrosty na nowojorskich giełdach. Za wsparcie posłużyły nadspodziewanie mocne dane z przemysłu, które jednak kontrastowały z recesyjnym sygnałem z Dallas.

fot. Michael Nagle / / Xinhua News Agency / Forum

Po silnych piątkowych spadkach „łapacze dołków” mogli liczyć na odbicie. Tym bardziej, że lekki kalendarz makroekonomiczny i korporacyjny zapowiadał raczej spokojną sesję. I faktycznie początek dnia przyniósł całkiem ładne odreagowanie. Po kilkudziesięciu minutach handlu S&P500 zyskiwał ponad 1%, podnosząc się po najgorszym giełdowym tygodniu w 2023 roku.

To było jednak tyle, na ile w poniedziałek stać było obóz byków. Przez resztę dnia trwało mniej lub bardziej powolne osuwanie się giełdowych indeksów. Finalnie S&P500 zdołał zyskać tylko 0,31% i zakończył dzień poniżej 4 000 punktów. Dow Jones urósł o skromne 0,1922 i osiągnął poziom 32 889,09 pkt. Nieco lepiej wypadł Nasdaq, który urósł o 0,63% i osiągnął na zamknięciu wartość 11 466,98 pkt.

Mocniejsza postawa Nasdaqa była pochodną odbicia przecenionych w ostatnich dniach wielkich spółek technologicznych. Akcje Apple’a, nVidii i Alphabetu podrożały w granicach 1%. Za to po ponad 5% zwyżkowały notowania Tesli. Z kolei w gronie 30 blue chipów najmocniej drożały walory klasycznych spółek cyklicznych: Caterpillara (+1,6%) i Boeinga (+1,1%).

Obu firmom mogły pomóc najnowsze dane z amerykańskiego przemysłu. Styczniowa wartość zamówień na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu była o 0,7% wyższa niż w grudniu (gdy spadła o 0,4% mdm) i był to najsilniejszy miesięczny przyrost od pięciu miesięcy. Ekonomiści spodziewali się wzrostu tylko o 0,1% mdm. Tzw. bazowe zamówienia na środki trwałe w USA postrzegane są jako podstawowa miara inwestycji przedsiębiorstw i fakt ich nieoczekiwanego wzrostu może oddalać obawy recesyjne.

Z drugiej strony mocno rozczarował regionalny indeks koniunktury przemysłowej w regionie Dallas, który w lutym spadł do -13,5 pkt. względem -8,4 pkt. w styczniu. Ujemne odczyty sygnalizują spadek aktywności ekonomicznej w badanym sektorze. Był to dziesiąty miesiąc z rzędu poniżej zera. Trzeba jednak pamiętać, że jest to tylko wskaźnik regionalny.

Do końca miesiąca pozostała jeszcze jedna sesja. S&P500 oraz Nasdaq i Dow Jones prawdopodobnie zakończą luty pod kreskę, ze stratami rzędu 2-4%. Póki co jest to więc dość łagodna korekta bardzo mocnego stycznia, jaki nastąpił bo słabym grudniu oraz mocno wzrostowym październiku i listopadzie. Na początku roku inwestorów opanował entuzjazm związany z nadziejami na to, że największe gospodarki świata w 2023 roku zdołają uniknąć oczekiwanej jeszcze kilka miesięcy temu recesji. Jednakże wciąż uporczywie wysoka inflacja i wyższe rynkowe stopy procentowe mogą pokrzyżować te optymistyczne spekulacje.

- Rynek akcji zdradza objawy wyczerpania po ostatnim posiedzeniu Rezerwy Federalnej, a S&P500 znalazł się na krytycznym wsparciu technicznym. Biorąc pod uwagę nasze poglądy na wyniki spółek marzec jest miesiącem wysokiego ryzyka powrotu rynku niedźwiedzia – napisali w swoim raporcie analitycy banku Morgan Stanley.