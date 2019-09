Wall Street blisko historycznych rekordów

Czwartkowa sesja przyniosła solidne wzrosty na nowojorskich parkietach, wynosząc giełdowe indeksy w pobliże historycznych maksimów. A wszystko to w oparach „erdoganizmu”, w jakich pogrążył się prezydent Donald Trump.

- Rezerwa Federalna powinna obniżyć stopy procentowe DO ZERA lub niżej, a wtedy powinniśmy zacząć refinansować nasz dług. KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU MOGŁYBY BYĆ OBNIŻONE, podczas gdy jednocześnie wydłużyłby się okres spłaty. Mamy wielką walutę i jesteśmy mocni. USA powinny płacić najniższe odsetki. Bez inflacji! – napisał prezydent USA na Twitterze.

Zdaje się, że ostatnim prezydentem dużego kraju, który PUBLICZNIE domagał się od banku centralnego ścięcia stóp procentowych do zera, był Recep Erdogan, „sułtan” Turcji. O ile rynek finansowy akceptuje kierunek wyznaczony dla Fedu przez prezydenta Trumpa, to nie do końca zgadza się z poziomem docelowym. Rynek terminowy wycenia, że za tydzień Powell i spółka dokonają drugiego cięcia stóp procentowych o 25 pb. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza wyceniane jest na 88% - wynika z obliczeń FedWatch Tool. Do końca roku oczekiwane są jeszcze jedna bądź dwie obniżki kosztów kredytu.

Optymizm na rynku akcji podtrzymywali także Chińczycy, którzy utrzymali pewne wyjątki w taryfach celnych na towary z USA. Rynek uznał to za przejaw dobrej woli Pekinu w toczących się (a raczej wlekących się) negocjacjach handlowych. Generalnie optymiści widzieli to, co chcieli zobaczyć.

Jak na tak słabe sygnały, rynek reagował wręcz „entuzjastycznie”. S&P500 poszedł w górę o 0,72%, docierając na wysokość 3000 punktów. A przecież cały czas w grze pozostaje scenariusz recesji w USA i eskalacji wojny handlowej z Chinami. Ale rynek jakby nigdy nic podchodzi pod niespełna 1% od historycznego szczytu.

Wspierany drożejącymi o 3,2% akcjami Apple’a Nasdaq wzrósł o 1,06%, na zamknięciu osiągając wartość 8 169,29 pkt. Dow Jones zyskawszy 0,85% osiągnął pułap ponad 27 000 punktów. Już tylko 260 pkt. dzieli go od rekordu wszech czasów.

