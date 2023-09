Walka o odszkodowania, spór zbiorowy i strajk? Sieć marketów ma kłopoty

Już we wrześniu we wrocławskim sądzie będą rozpatrywane pierwsze wnioski o rekompensaty dla kobiet, które były dyskryminowane przez Kaufland. Do tego dochodzi jeszcze spór zbiorowy, w jaki weszli związkowcy firmy z jej zarządem.

fot. Krzysztof Zatycki / / FORUM

Pierwsze posiedzenie w sprawie rekompensat dla kobiet, które były dyskryminowane przez Kaufland, odbędzie się 20 września, a kolejne 25 września 2023 r.

– Dyskryminację pośrednią młodych matek potwierdziła oficjalnie Państwowa Inspekcja Pracy – przekazał Bankier.pl Wojciech Jendrusiak, Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji OPZZ Konfederacja Pracy, działającej w Kauflandzie. – Kobiety, które zdecydowały się urodzić dziecko, po powrocie z macierzyńskiego otrzymywały o 200 zł mniejsze wynagrodzenie niż te, które dzieci nie posiadają. Spółka naprawiła swój błąd dopiero 1 stycznia 2023 roku. Nie zwróciła jednak środków za lata z niższą pensją. Obecnie nasi związkowi prawnicy pomagają tym osobom w odzyskaniu rekompensat. Te pieniądze tym kobietom się należą. Kaufland Polska, dyskryminując pracownice, mógł zaoszczędzić na nich nawet kilka milionów złotych.

Nie obędzie się bez mediatora?

Poza tym Międzyzakładowa Organizacja OPZZ Konfederacja Pracy działająca w Kauflandzie na początku sierpnia wystąpiła do pracodawcy z postulatami m.in. wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 1200 zł dla każdego pracownika od 1 stycznia 2024 r., wzrostu zatrudnienia o 30 proc. na stanowiskach niemenedżerskich w sklepach spółki, również od dnia 1 stycznia 2024 r., a także podniesienia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

– Spółka Kaufland znów ignoruje polskie przepisy prawa i chce spacyfikować procedurę sporu zbiorowego – twierdzi Wojciech Jędrusiak. – Pracodawca twierdzi, że nasze żądania nie są podstawą do wszczęcia sporu zbiorowego. Niestety nie jest to pierwsza sytuacja naruszenia tego przepisu przez Zarząd Kauflandu. Uciekanie od dialogu i rozmów w ramach rokowań nie zatrzyma procedury sporu zbiorowego. W przypadku dalszego konsekwentnego uciekania od rokowań powstanie protokół rozbieżności i wystąpimy do Ministerstwa Pracy i Rodziny o wyznaczenia mediatora.

Strajk jeszcze tej jesieni?

Jak twierdzi przedstawiciel związków zawodowych Kauflandu, niepodjęcie mediacji przez zarząd spółki da furtkę do przeprowadzenia strajku ostrzegawczego w całym kraju jeszcze tej jesieni.

– Wynagrodzenia pracowników są na tak niskim poziomie, że już za kilka miesięcy będą gonić minimalne wynagrodzenie, które od 1 stycznia 2024 r. będzie wynosiło 4200 zł brutto – uważa Wojciech Jędrusiak. – Dlatego na 10 października zaplanowaliśmy manifestacje pod siedzibą centrali pod hasłem „Dość biedy pracujących w handlu, więcej rąk do pracy i szacunku!”. Chcemy w ten sposób zmotywować pracowników także innych sieci handlowych. Drożyzna spowodowała, że siła nabywcza wynagrodzeń pracowników Kauflandu jest najniższa od lat. Ciągle zmniejszająca się liczba pracowników w marketach powoduje, że muszą pracować nawet za trzech. To z kolei wpływa na większą liczbę wypadków w pracy i częste zmiany grafiku, które dezorganizują życie osobiste pracowników - dodaje przewodniczący związkowców.

Podwyżek nie będzie?

Według Międzyzakładowej Organizacji OPZZ Konfederacja Pracy, zarząd Kaufland Polska nie chce się zgodzić na podniesienie wynagrodzenia i zwiększenie zatrudnienia w marketach. Firma odmawia również prowadzenia wokół tego sporu zbiorowego.

– Nasz związek podszedł do postulatów odpowiedzialnie – napisali związkowcy na swoim profilu na Facebooku. – Nie zażądaliśmy tych kwot od razu, zakreśliliśmy pracodawcy długi okres zarówno na wdrożenie oczekiwanych przez załogę zmian, jak i na zajęcie stanowiska wobec naszego pisma. Często bowiem słyszymy w rozmowach z pracodawcami, że w tym roku "coś nie jest możliwe, bo budżet jest zamknięty". Przedstawiliśmy więc oczekiwania z odpowiednim wyprzedzeniem, aby tym razem pracodawca zaplanował swój budżet, uwzględniając także interesy pracowników. Nie odpuścimy tego tematu. W ciągu kilku dni udzielimy pracodawcy odpowiedzi na jego wystąpienie i przygotujemy się do poszczególnych etapów sporu zbiorowego. Pracownicy mają prawo do godnych podwyżek, satysfakcji finansowej ze swojej pracy i poczucia, że są traktowani jako partner dla pracodawcy, a nie jedynie trybik w maszynie do robienia kasy dla właścicieli. Nie jesteśmy maszynami do przynoszenia zysków. Jesteśmy pracownikami, oczekujemy poszanowania naszej godności i prawa do dobrego życia. Ciężko na to pracujemy.

Kaufland chce rozmawiać

Do sytuacji w Kaufland Polska odnieśli się również przedstawiciele firmy.

– Nieustannie dbamy o zadowolenie pracowników, którym gwarantujemy konkurencyjne na rynku warunki zatrudnienia i rozwoju – powiedziała Bankier.pl Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego w Kaufland Polska. – Jako firma stawiamy również na dialog i wzajemne porozumienie. Wobec tego przyjęliśmy postulaty wystosowane przez stronę związkową, udzielając na nie oficjalnej odpowiedzi. Choć część propozycji pozostaje niemożliwa do realizacji z uwagi na standardy rynkowe, przedstawiliśmy związkowcom dwie propozycje terminów spotkań. Pozostajemy otwarci na współpracę, a także konstruktywny dialog z przedstawicielami Związku Zawodowego OPZZ Konfederacja Pracy.