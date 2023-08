Walka Musk kontra Zukerberg w starożytnym amfiteatrze. Miliarderów zaprasza burmistrz Pompejów

We Włoszech odbędzie się dobroczynna walka między właścicielem Twittera Elonem Muskiem i założycielem Facebooka Markiem Zuckerbergiem. Ogłosił to Musk w mediach społecznościowych, sugerując, że pojedynek miałby odbyć się w scenerii starożytnego Rzymu. To wydarzenie nie odbędzie się w Wiecznym Mieście - wyjaśnił od razu minister kultury Gennaro Sangiuliano.

Musk poinformował w mediach społecznościowych, że o walce rozmawiał z premier Giorgią Meloni i z ministrem kultury. Dodał, że organizatorami tego charytatywnego wydarzenia będą fundacje obu potentatów i będą je transmitować ich platformy.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.