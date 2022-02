Walentynki tracą na popularności. Ile wydadzą Polacy na święto zakochanych?

fot. CalypsoArt / / Shutterstock

Spada popularność dnia zakochanych. O ile jeszcze w 2020 roku walentynki planowało uczcić 60 proc. Polaków, o tyle w tym roku decyduje się na to zaledwie co trzeci - wynika z badania Barometr Providenta. Najczęściej święto celebrują osoby w wieku 25-34 lata, a jako prezent wybierają kwiaty i słodycze. Popularnym sposobem na spędzenie walentynkowego wieczoru są samodzielnie przygotowana kolacja, a także wspólnie obejrzany w domu film lub spektakl. Na święto zakochanych przeznaczymy średnio 100 zł, a mężczyźni częściej deklarują większe wydatki.

- Okazuje się, że 30 proc. badanych planuje uczcić dzień zakochanych. To bardzo ciekawa informacja, bo widzimy tu dużą zmienną w stosunku do tego, jak było przed pandemią. Wtedy walentynki chciało obchodzić 60 proc. badanych - mówi agencji Newseria Biznes Karolina Łuczak, rzeczniczka prasowa Provident Polska.

Jak wynika z Barometru Providenta, walentynki najchętniej świętują osoby w wieku 25-34 lata. Najstarsi (55+) i najmłodsi (18-24 lata) święto obchodzić będą znacznie rzadziej, podobnie jak mieszkańcy wielkich miast. Chociaż popularność tego święta drastycznie spadła w ciągu dwóch lat pandemii, to nie obostrzenia i ryzyko zakażeń zniechęcają zakochanych do obchodzenia 14 lutego. Zaledwie 3 proc. osób stwierdziło, że to pandemia pokrzyżowała ich plany.

- Dlaczego nie będziemy spędzać walentynek w jakiś szczególny sposób? Przede wszystkim główną i oczywistą przyczyną jest fakt, że nie mamy z kim spędzić tego dnia. Drugim istotnym punktem jest to, że uważamy, iż przez cały rok wyznaje się miłość i okazuje swoje uczucie bliskiej osobie - tłumaczy Karolina Łuczak.

27 proc. respondentów przyznało, że zniechęca ich komercyjny charakter walentynek. Powody nieświętowania różnią się w zależności od wieku. Na brak drugiej połówki wskazała blisko połowa najmłodszych uczestników badania (w wieku 18-24 lata). Z kolei starsi (55+) uważają, że to święto ludzi młodych (ok. 39 proc.), nie chcą też celebrować zagranicznych świąt.

Ponad 90 proc. badanych, którzy będą świętować walentynki, spędzi ten dzień z partnerem lub partnerką, rzadziej z rodziną, przyjacielem czy ze znajomymi (2,2 proc.). Nieco ponad połowa badanych zadeklarowała, że atrakcje na ten dzień planuje wspólnie z osobą, z którą go spędzi. Ponad 43 proc. przygotowuje niespodziankę dla drugiej połówki. Badani najchętniej okazują uczucia w tradycyjny sposób, przygotowując romantyczną kolację w domu (23 proc.) czy oglądając w domu film lub spektakl (17 proc.).

- Kobiety głównie planują przygotować kolację w domu i chciałyby spędzić ten dzień, oglądając z ukochaną osobą film na kanapie. Mężczyźni natomiast częściej myślą o wyjściu do restauracji, kina, a zdarzyły się też odpowiedzi, które wskazywały na to, że myślą o wyjeździe z ukochaną osobą - wskazuje rzeczniczka Providenta.

Prezentu z okazji walentynek spodziewa się 14 proc. osób, przede wszystkim kobiety i osoby w wieku 25-34 lata. Na świętowanie badani przeznaczą, podobnie jak przed rokiem, do 100 zł (42,9 proc. Polaków). Co czwarty wyda kwotę pomiędzy 100 a 200 zł, a 12 proc. - od 200 do 300 zł. Wyższą kwotę, powyżej 300 zł, planuje wydać 10 proc. respondentów.

- Widzimy różnice między kobietami a mężczyznami, bo było grono mężczyzn, którzy mówili, że na walentynki wydadzą ponad 300 zł. Jeśli chodzi o prezenty, jakich się spodziewamy, to przede wszystkim kwiaty, słodycze i drobna biżuteria - wymienia Karolina Łuczak.