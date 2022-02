Walentynki to też okazja do zarobku. Te prace sezonowe są najbardziej opłacalne w tym okresie

fot. TRMK / / Shutterstock

Fryzjerzy i makijażyści na walentynki mogą zarobić od 25 zł do 150 zł netto za godzinę pracy w największych miastach, np. w Warszawie - wynika z opublikowanego w czwartek raportu. Jedną z najbardziej opłacalnych prac sezonowych w tym okresie jest sprzedaż kwiatów.

"Jedną z najbardziej opłacalnych prac sezonowych w okresie walentynek jest sprzedaż kwiatów, a co się z tym wiąże również ich dowożenie pod wskazany adres" - poinformował w raporcie Personnel Service.

Jak wskazano, osoby pracujące w kwiaciarniach czy sprzedające róże na przydrożnych stoiskach mogą liczyć na zarobek od 17 do 50 zł netto za godzinę pracy. Natomiast kurierzy, którzy w okolicach 14 lutego mają więcej pracy, mogą zarobić od 17 do 65 zł netto za godzinę.

Według Personnel Service boom przeżywają też salony kosmetyczne, a także fryzjerzy i makijażyści, którzy mogą zarobić od 25 zł w mniejszych miejscowościach do 150 zł netto za godzinę pracy w największych miastach, jak np. Warszawa. Jeśli chodzi o salony SPA i masażu, to masażystki i masażyści mogą liczyć na stawkę od 20 do 100 zł za godzinę.

Restauracje, ze względu na wzmożony ruch tego dnia, przygotowują się z wyprzedzeniem, okresowo zwiększając zatrudnienie. W przypadku pomocy kuchennej widełki płac zaczynają się od 14 zł netto, a kończą na ok. 18,5 zł netto. Kelnerzy zarobią od 15 do 19 zł netto za godzinę, plus napiwki, które - jak zauważył Personnel Service - 14 lutego mogą kilkukrotnie przewyższyć dzienny zarobek.

Personnel Service zajmuje się głównie rekrutacją pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce.

autor: Aneta Oksiuta