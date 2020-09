Wakacyjne skargi wzrosły o 50 proc.

fot. David Prado Perucha / Shutterstock

Liczba skarg wzrosła o ponad 50 proc. w czasie wakacji, informuje Europejskie Centrum Konsumenckie. Blisko jedna trzecia zgłoszeń związana była z liniami lotniczymi, a około 12 proc. dotyczyło problemów z zakwaterowaniem.

Jak podkreśla Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) większość zgłoszeń związana była z rezerwacjami dokonanymi przed pandemią COVID-19. Łączna liczba skarg od 1 czerwca do 30 sierpnia wzrosła o ponad 50 proc. w porównaniu z identycznym okresem w ubiegłym roku.

Największy odsetek zgłoszeń związany był z liniami lotniczymi - 643 skargi, o ponad 73 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Większość problemów dotyczyła opóźnienia w zwrocie pieniędzy przez przewoźników lotniczych oraz pośredników sprzedaży biletów lotniczych. Natomiast mniejsza liczba zgłoszeń odnosiła się do zgubionych czy zniszczonych bagaży.

Konsumenci w trakcie wakacji skarżyli się również na problemy z zakwaterowaniem. Liczba zgłoszeń do ECK wzrosła do 236 reklamacji w porównaniu do 78 w 2019 roku. Głównym problemem były m.in. trudności ze zwrotem pieniędzy za rezerwację czy kosztowne anulowanie wykupionego pobytu. Z kolei o ponad 70 proc. zmniejszyła się liczba skarg na samochody wypożyczone. Wpływ na spadek reklamacji miał czasowy zakaz poruszania wprowadzony na terenie państw Unii Europejskiej.

– Konsumenci powinni zapoznawać się z treścią ofert i umów szczególnie pod kątem zmieniającej się sytuacji w poszczególnych krajach (wprowadzane i znoszone dynamicznie obostrzenia). To znaczy muszą mieć świadomość, jaką taryfę wybierają, na jakich zasadach mogą anulować rezerwację w sytuacji np. zakazu lotu do danego kraju, ograniczeń w poruszaniu się bądź pojawienia się obowiązków sanitarnych np. przeprowadzenia testu – przypomina Europejskie Centrum Konsumenckie.

DF