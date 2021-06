Wakacyjne podróże pociągami - bez limitów zajętości i częściowo bez rezerwacji miejsc

Europa znosi kolejne restrykcje. Jaka sytuacja w Hiszpanii, Grecji, Niemczech, Francji...

Od niedzieli, 20 czerwca, we Francji przestanie obowiązywać godzina policyjna. Od poniedziałku zostanie ona również zniesiona w regionach Włoch, w których nie stało się to już wcześniej. We Francji, Niemczech, Hiszpanii łagodzone są również przepisy dotyczące noszenia maseczek.