Wakacje na własną rękę. Oto urlopowe zwyczaje Polaków

Strajki pracowników Wizz Aira. Odwołane i opóźnione loty mogą dotknąć Polaków Pod koniec sierpnia i na początku września ma dojść do strajków pracowników, którzy obsługują linię lotniczą Wizz Air. Może to spowodować znaczne opóźnienie lotów lub ich całkowite odwołanie. Choć strajki odbędą się na lotnisku w Londynie, to będą miały wpływ na ruch lotniczy w całej Europie, w tym również w Polsce.