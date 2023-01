Wakacje kredytowe zostaną przedłużone? Kursy banków mocno w dół

Rząd planuje wydłużyć ustawowe wakacje kredytowe co najmniej do końca 2024 r. - poinformował portal money.pl. Na te doniesienia mocno zareagowały kursy banków notowanych na GPW. Do sprawy odniósł się rzecznik rządu.



O godz. 9:42 indeks WIG-Banki spadał o ponad 5 proc. Instytucje finansowe były również najmocniej zniżkującymi spółkami z WIG20: akcje Santandera zniżkowały o ponad 6 proc., Banku Pekao i PKO BP - o ponad 5 proc., mBanku o niespełna 4 proc.

"Słyszmy, że wakacje kredytowe zostaną wydłużone i nie mamy wątpliwości, że do tego dojdzie. Spodziewamy się tego, bo kampania wyborcza trwa w najlepsze i ludziom trzeba coś dać" - mówi w rozmowie z Karoliną Wysotą reprezentant sektora bankowego, który chce pozostać anonimowy. Z kolei osoba z bliskiego otoczenia premiera zaznacza, że na razie jest to "luźny pomysł" i nie zapadły "żadne wiążące decyzje".

"Przedłużenie wakacji kredytowych zależne będzie od wysokości stóp procentowych, decyzje zapadną w połowie roku - powiedział na briefingu rzecznik rządu Piotr Muller, poinformowała po godz. 9:30 PAP. "Zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja. Na ten rok rozwiązania są przyjęte. Zobaczymy, jak będą kształtowały się stopy procentowe. Jeśli stopy spadną w dół, to nie będzie potrzebne przedłużenie" - dodał.

Do sprawy odniósł się również prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. "Informacja ws. wakacji kredytowych to czysta spekulacja bez podstaw wg stanowiska rzecznika rządu Piotra Mullera. Program trwa 2 lata i są przesłanki dla oczekiwania spadku stóp proc. w 2024, co powinno pozytywnie wpłynąć na sytuację kredytobiorców. Wygląda to więc obecnie na fake news" - napisał.

Stopy procentowe - co dalej?

Obecnie ekonomiści nie spodziewają się obniżek stóp proc. NBP w pierwszej połowie roku, lecz najwcześniej w ostatnim kwartale roku. Już obserwujemy natomiast spadek stóp rynkowych - w listopadzie WIBOR3M przekraczał 7,6 proc. wobec 0,2 proc. przed rozpoczęciem cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej przez RPP. Obecnie stopa zeszła już o 1 p. proc. niżej.

Polacy chętnie korzystają z wakacji kredytowych

Wakacje kredytowe to pomysł rządu na ulżenie kredytobiorcom w wyniku podwyżek stóp procentowych. W tym roku można skorzystać z odroczenia płatności czterech rat, po jednej w każdym kwartale (w zeszłym roku również były to cztery raty). Z rozwiązania mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 r. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat.

Według stanu na koniec grudnia wakacjami kredytowymi objętych zostało 1,05 mln kredytów o łącznej wartości 262,5 mld zł - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. To 54 proc. liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych w Polsce i 68 proc. ich łącznej wartości.

Większość rządząca zdecydowała się na wprowadzenie programu po tym, jak Rada Polityki Pieniężnej zaczęła szybko podnosić stopy procentowe w (spóźnionej) reakcji na przyspieszający wzrost cen. Od października 2021 r. do września 2022 r. stopa referencyjna NBP została podwyższona z 0,1 proc. do 6,75 proc.W ślad za oczekiwanym wzrostem kosztu pieniądza w banku centralnym rosły stopy rynkowe, w tym te, od których bezpośrednio zależy oprocentowanie kredytów mieszkaniowych, czyli wspomniany wyżej WIBOR.

Banki kontra wakacje kredytowe

Banki notowane na GPW mają za sobą okres trzymiesięcznego odbicia. Indeks WIG-Banki wzrósł w tym czasie o ponad 35 proc., wracając na kilka sesji do poziomów przeszło 7000 pkt.

Wakacje kredytowe mają negatywny wpływ na wyniki banków. Jak wynika z analizy Michała Kubickiego, w III kwartale 9 instytucji notowanych na GPW wskazało, że zostały z tego tytułu obciążone kwotą 12,8 mld zł. Najwyższe koszty dotyczyły PKO BP i Pekao, a najniższe Banku Handlowego.

