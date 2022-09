Wakacje kredytowe – nadpłacać hipoteki chcą też ledwo wiążący koniec z końcem [Wyniki badania Bankier.pl]

fot. YAKOBCHUK VIACHESLAV / / Shutterstock

Jedna trzecia kredytobiorców mających problemy z codziennymi wydatkami i tak zamierza nadpłacić hipotekę z „wakacyjnych” oszczędności. Z badania Bankier.pl wynika jednak, że w im słabszej finansowej kondycji są respondenci, tym bardziej liczą się z koniecznością wydania środków z odroczenia rat „na życie”.

W połowie lipca 2022 r. prezydent podpisał ustawę wprowadzającą pierwszy w krótkiej historii hipotecznego rynku program niemal powszechnych wakacji kredytowych. Niedługo później rozpoczęliśmy na łamach Bankier.pl badanie, w którym zaprosiliśmy czytelników do podzielenia się m.in. swoimi planami na wykorzystanie nadarzającej się okazji. Spotkało się ono z szerokim odzewem – otrzymaliśmy ponad 7,5 tys. w pełni wypełnionych kwestionariuszy.

W pierwszej części omówienia wyników wskazaliśmy na powszechne zainteresowanie możliwością odroczenia rat. 67 proc. badanych zadeklarowało, że na pewno skorzysta z zawieszenia spłat. Większość respondentów twierdziła przy tym, że zgromadzone w ten sposób środki wykorzysta na nadpłatę kredytu.

W drugiej części prezentacji rezultatów podsumowaliśmy skłonność do skorzystania z wakacji w poszczególnych generacjach kredytobiorców. Pod tym względem wyróżniali się klienci, którzy zaciągnęli zobowiązania w czasach rekordowo niskich stóp. To oni najbardziej odczuli wzrost rat i gremialnie deklarowali gotowość do odroczenia spłat.

Hipoteka sumiennie spłacana

Kredyt hipoteczny jest ostatnim zobowiązaniem, które gotów jest zaniedbać typowy dłużnik – taką prawidłowość potwierdzają od lat zarówno dane o jakości portfeli kredytowych, informacje pochodzące z BIK, jak i badania prowadzone przez różne instytucje. W wynikach badania Bankier.pl widać było tę prawdę. Ponad 97 proc. respondentów deklarowało, że do tej pory zawsze spłacało kredyt hipoteczny terminowo.

Odsetek deklarujących nieskazitelną historię spłat spadał nieznacznie dla kolejnych, coraz starszych generacji kredytobiorców. Wśród zaciągających zobowiązanie przed 2006 r. wynosił 91,4 proc., a w kohorcie 2020-21 – 98,7 proc. Zrozumiałą zależność zaobserwowaliśmy także przy porównaniu subiektywnej oceny sytuacji finansowej z terminowością regulowania rat.

Badani zgłaszający najlepszy finansowy standing w 98,9 proc. spłacali raty bez jakichkolwiek opóźnień. Odsetek ten spadał wraz z pogarszaniem się deklarowanej sytuacji, do i tak wysokiego poziomu 76,2 proc. dla osób wskazujących, że „brakuje nam na bieżące wydatki, pogrążamy się w długach”.

Nadpłata hipoteki – cel numer 1 dla wszystkich

„Gdybyś zdecydowała się skorzystać z wakacji kredytowych, to w jaki sposób najprawdopodobniej zagospodarujesz w większości środki przeznaczane zwykle na ratę kredytu?” – tak zapytaliśmy badanych o finansowe konsekwencje „raty pozostającej w portfelu”. Prawie 3/4 ogółu respondentów zamierzało nadpłacić kredyt hipoteczny.

Odsetek wskazujących nadpłatę jako potencjalny cel pierwszoplanowy była najwyższy wśród respondentów, którzy deklarowali najlepszą sytuację finansową. Wraz z pogarszaniem się subiektywnej oceny finansów rośnie grupa badanych wskazujących inne kierunki wydatkowania środków, ale nawet wśród osób pogrążających się w długach szybsza spłata hipoteki pozostawała najczęściej wybieraną opcją.

Zaledwie 1,9 proc. badanych notujących nadwyżki w domowym budżecie gotowych byłoby „przejeść” podczas wakacji kredytowych środki przeznaczane do tej pory na raty. W grupie żyjących od pierwszego do pierwszego odsetek ten wyniósł 7,3 proc., a wśród tracących czasem płynność 18 proc. Wraz z pogarszaniem się deklarowanej sytuacji finansowej rosła skłonność do spożytkowania wakacji kredytowych na spłatę innych zobowiązań, budowę poduszki finansowej i konsumpcję.

W których bankach najwięcej chętnych na nadpłatę?

Uczestnicy badania mogli w opcjonalnym pytaniu wskazać, w której instytucji zaciągnęli zobowiązanie hipoteczne. Mieliśmy zatem możliwość przyjrzenia się różnicom pomiędzy poszczególnym grupami klienteli.

Pod względem deklarowanej skłonności do skorzystania z wakacji kredytowych zróżnicowanie było niewielkie. Przypomnijmy, że wśród wszystkich respondentów 67 proc. wskazało, że „na pewno” odroczy spłatę rat. Nieco wyższy odsetek odnotowaliśmy dla kredytobiorców mBanku, a ok. 65 proc. zdecydowanych znalazło się wśród klientów Santander Banku i Banku Pekao.

Najwyższy odsetek deklarujących nadpłatę kredytu hipotecznego ze środków uzyskanych z ewentualnie odroczonych rat dostrzegliśmy wśród klientów ING Banku Śląskiego. 82,2 proc. kredytobiorców wskazujących, że zaciągnęło dług w tym banku zamierzałoby szybciej regulować należność. „In minus” pod tym względem wyróżniła się klientela mBanku, gdzie udział nadpłacających wynosił 71 proc.