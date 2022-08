Wakacje kredytowe na "maksa", niebezpieczne giełdowe analogie i recesja na horyzoncie [Wykresy tygodnia]

fot. Blue Planet Studio / / Shutterstock

Mijający tydzień przyniósł wiele istotnych danych gospodarczych. Gospodarka polska i światowa wchodzą w recesyjny tryb, Chiny jeszcze się bronią, a na Wall Street ożyły wspomnienia krachu z 2008 r. Przypominamy najciekawsze wykresy minionego tygodnia.

Dwie trzecie badanych deklaruje, że na pewno skorzysta z wakacji kredytowych. Tyle samo nie żywi żadnych obaw o konsekwencje tego kroku lub nawet nie zastanawia się, czy utrudni on dostęp do finansowania w przyszłości. Kredytobiorcy wykorzystają okazję, chociaż oceniają rządowy pomysł z rezerwą, wynika z badania przeprowadzonego przez Bankier.pl. Polecamy także kolejną część analizy wyników badania: Po wakacje kredytowe najchętniej sięgną „kredytobiorcy-świeżaki”. Co trzeciemu rata wzrosła ponaddwukrotnie.

Bankier.pl

Lipiec przyniósł dalsze hamowanie sprzedaży detalicznej w Polsce. Po uwzględnieniu inflacji obroty sklepów były już tylko nieznacznie wyższe niż rok temu. Ponadto statystyki sprzedaży podbijają zakupy dokonywane przez (lub na rzecz) uchodźców z Ukrainy.

Obligacje detaliczne Skarbu Państwa biją rekordy popularności, ale oszczędzający nadal zdecydowanie więcej pieniędzy przekazują na lokaty bankowe. We wrześniu oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych pozostanie bez zmian.

Bankier.pl na podstawie danych Ministerstwa Finansów i NBP

Od jakiegoś czasu inwestorów straszy się analogią do giełdowego krachu z roku 2008. Choć wykresowe podobieństwo jest uderzające, to tego typu porównania rzadko kiedy się sprawdzają.

Zerohedge

Pierwsza rewizja statystyk PKB za II kwartał przyniosła mniejszy spadek, niż pierwotnie szacowano. Nie zmienia to jednak faktu, że gospodarka Stanów Zjednoczonych znalazła się w tzw. technicznej recesji. W tym kontekście warto przypomnieć sobie również tekst Krzysztofa Kolanego pt. Recesja nie jest przyjemna, ale potrzebna. Czy w Polsce już nadeszła?.

BEA

Ostatni pełny tydzień sierpnia przyniósł już tylko niewielkie spadki cen benzyn oraz drastyczne podwyżki w przypadku oleju napędowego. W rezultacie różnica między cenami Pb95 i ON osiągnęła największy rozmiar od marca.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex.

Lipcowe wyniki sektora budowlano-montażowego okazały się słabsze niż oczekiwania analityków. Produkcja w cenach stałych w lipcu 2022 r. wzrosła o 4,2 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 6,3 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS

Sierpień przyniósł pogłębienie tendencji recesyjnych w strefie euro – wynika ze wstępnych odczytów PMI. Do dekoniunktury w przemyśle przyłączył się sektor usług, który znalazł się w stagnacji.

Chińskie władze obniżają stopy procentowe, dostrzegając problemy piętrzące się na tamtejszym rynku nieruchomości i szerszą słabość gospodarki.

CFETS

W lipcu za Mur trafiło najwięcej złota od czterech lat. To zapewne efekt odłożonego popytu, bowiem w poprzednich miesiącach konsumpcja oraz import metalu były wyraźnie stłumione.

Bankier.pl na podstawie danych chińskiego urzędu celnego

Średnio od 3 do 9 zł wzrosły ceny za godzinne korepetycje z poszczególnych przedmiotów w ciągu roku – wynika z raportu serwisu e-korepetycje.net. Rodzicom przyjdzie zapłacić najwięcej za dodatkowe zajęcia z matematyki wyższej, informatyki oraz muzyki.

fot. e-korepetycje.net / e-korepetycje.net

Czy bycie specjalistą z fachem w ręku może się opłacić? Coraz częściej brakuje ślusarzy, elektryków, murarzy czy tynkarzy. Co prawda prace te do lekkich nie należą, a wynagrodzenia nie zachęcają młodych do edukacji w tych kierunkach, ale to może się zmienić.

TOP12 profesji, które wkrótce może czekać renesans Zawód Wynagrodzenie netto Stolarz od 3559 zł Ślusarz od 3807 zł Murarz od 3864 zł Brukarz od 4024 zł Spawacz od 4076 zł Dekarz od 4122 zł Elektryk od 4446 zł Betoniarz od 4474 zł Cieśla od 4503 zł Operator maszyn budowlanych od 4608 zł Tynkarz od 4657 zł Monter konstrukcji budowlanych od 4728 zł Źródło: Personnel Service, na podstawie Barometru Zawodów.





JM