Kredytobiorcy nie skorzystali masowo z zawieszenia spłat

fot. Stockcrafterpro / Shutterstock

Bankowe wakacje kredytowe zaproponowane przez banki w większości instytucji chętniej wykorzystywali przedsiębiorcy niż indywidualni kredytobiorcy. U niektórych kredytodawców zawieszenie spłat objęło nawet jedną czwartą portfela, wynika z analizy Bankier.pl.

Na nagłe zamknięcie gospodarki banki zareagowały znacznie szybciej niż ustawodawca. Chociaż o wprowadzeniu moratorium kredytowego dyskutowano już od pierwszych tygodni pandemii, to pierwszy krok wykonał Związek Banków Polskich, a tzw. ustawowe wakacje stały się faktem dopiero w czerwcu.

W marcu ZBP przygotował wytyczne dla banków, w których przewidziano, że kredytobiorcy będą mogli zawiesić spłatę zobowiązań w związku z pandemią koronawirusa. Wakacje kredytowe w tej wersji nie były regulowane żadną ustawą, a banki w różny sposób określały zasady korzystania z zawieszenia spłat. Propozycję skierowano zarówno do kredytobiorców spłacających kredyty hipoteczne i konsumpcyjne, jak i do przedsiębiorców oraz leasingobiorców.

W raportach półrocznych wiele instytucji podzieliło się danymi o wykorzystaniu nadzwyczajnego, niestosowanego wcześniej na taką skalę, instrumentu. Wynika z nich, że zawieszenie spłat kredytów nie cieszyło się masowym zainteresowaniem – w większości przypadków objęło 10-15 proc. portfela kredytowego. Chociaż banki prezentują informacje w różnych podziałach, co utrudnia porównania, to można dostrzec, że instytucje dzielą się na bardziej i mniej dotknięte koronawirusowymi wakacjami kredytowymi.

Wśród instytucji, które podały szczegółowe dane dotyczące poszczególnych typów zobowiązań, najwyższe zainteresowanie zawieszeniem spłat odnotowały Alior Bank (w segmencie kredytów korporacyjnych i leasingu) oraz mBank (walutowe kredyty hipoteczne) i Getin Noble Bank (kredyty konsumpcyjne). W sprawozdaniu Santander Bank Polska i Alior Banku dodatkowo wyróżniono segment najmniejszych firm (zawieszeniem spłat objęto odpowiednio – 31,1 proc. i 15,7 proc. portfela).

Część portfela kredytowego objęta zawieszeniem spłat w poszczególnych bankach (dobrowolne moratorium, stan na 30.6.2020 r.) Bank Walutowe kredyty mieszkaniowe Złotowe kredyty mieszkaniowe Kredyty mieszkaniowe ogółem Pozostałe kredyty dla klientów indywidualnych Kredyty korporacyjne Leasing Alior Bank - - 12,70% 12,70% 26,80% 32,60% Bank Millennium 13,80% 10,60% - 11,40% 3,10% 12,20% Getin Noble Bank* - - 16,94% 19,47% 10,49% - mBank 19,50% 10,40% - 10,70% - - Santander Bank Polska - - 11,70% 14,50% 21,00% (MSP – 31,10%) - * - obliczenia własne Bankier.pl Źródło: Raporty półroczne banków, stan na 30.6.2020 r.

Pozostałe notowane na warszawskiej giełdzie banki prezentują dane przede wszystkim w ogólnym podziale na bankowość detaliczną i bankowość korporacyjną.

Część portfela kredytowego objęta zawieszeniem spłat w poszczególnych bankach (dobrowolne moratorium, stan na 30.6.2020 r.) Bank Klienci indywidualni Klienci biznesowi Bank Ochrony Środowiska* 14,04% 27,09% Bank Pekao 6,00% 3,00% (firmy mikro - 4%) BNP Paribas Bank 10,50% 7,60% Citi Handlowy* 10,66% 3,38% ING Bank Śląski 4,37% 11,74% PKO BP 6% (kredyty mieszkaniowe - 7%) 13% (łącznie z leasingiem) * - obliczenia własne Bankier.pl Źródło: Raporty półroczne banków, stan na 30.6.2020 r.

W sprawozdaniach banków przedstawiono głównie efekty tzw. dobrowolnego moratorium. Ponieważ w czerwcu 2020 r. ustawowe rozwiązanie dopiero startowało, to nie było ono jeszcze popularne wśród kredytobiorców. Przypomnijmy, że wakacje kredytowe przewidziane przez jedną z antykryzysowych ustaw znacząco różnią się od wcześniejszych bankowych propozycji – klienci nie są m.in. obciążani odsetkami za czas zawieszenia spłaty. Warto także dodać, że skorzystanie wcześniej z zawieszenia spłaty nie zamyka drogi do ponownego wykorzystania wakacji, tym razem w wersji ustawowej.

Ponieważ zawieszenia spłaty w większości banków udzielane były na maksymalnie 3-6 miesięcy, a największa fala wniosków pojawiła się w marcu i kwietniu 2020 r., to znacząca część wakacji tzw. bankowych już się zakończyła lub dobiega końca we wrześniu i październiku. Z informacji publikowanych przez kredytodawców (np. Getin Noble Bank, BNP Paribas Bank) wynika, że klienci w przeważającej większości powracają do regularnego uiszczania rat. Rzeczywisty wpływ pandemii na kondycję kredytobiorców (i jakość kredytów) będzie można jednak ocenić dopiero za kilka miesięcy, gdy wyczerpią się wszystkie możliwości odraczania spłat.