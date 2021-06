Blisko połowa Polaków przeznaczy na wakacje mniej niż 3000 zł

fot. Song_about_summer / / Shutterstock

Blisko połowa ankietowanych osób chce wydać na najbliższe wakacje dla całej rodziny do 3000 zł – wynika z raportu "Polaków portfel własny: nowa normalność" przygotowanego przez Santander Consumer Bank.

Podobnie jak w ubiegłym roku czas wakacji to okres luzowania pandemicznych obostrzeń. Branża gastronomiczna jest ponownie otwarta, zwiększony został limit osób w transporcie zbiorowym do 75 proc. obłożenia danego środka transportu oraz przywrócono możliwości organizowania targów, wystaw i konferencji – to tylko część rygorów zmieniających się na lato. Stopniowe luzowanie obostrzeń trwa w Polsce od 1 maja.

Z raportu "Polaków portfel własny: nowa normalność" Santander Consumer Banku wynika, że tylko 18 proc. Polaków planuje letni odpoczynek za granicą. Natomiast 37 proc. chce spędzić wakacje poza miejscem zamieszkania w Polsce.

Wakacje 2021 – ile wydają Polacy?

Raport Santander Consumer Banku wskazuje także na budżet, jaki Polacy zamierzają przeznaczyć na wakacje w 2021 r. Około 46 proc. respondentów chcę wydać do 3000 zł na najbliższe wakacje dla całej rodziny, w tym:

7 proc. ankietowanych zamierza przeznaczyć do 1000 zł,

zamierza przeznaczyć do 1000 zł, 21 proc. ankietowanych pomiędzy 1 a 2 tys. zł,

pomiędzy 1 a 2 tys. zł, 18 proc. ankietowanych od 2 do 2 tys. zł

Droższe wakacje planuje 11 proc. respondentów. Zamierzają przeznaczyć powyżej 10 tys. zł. na rodzinny wypoczynek.

fot. Santander Consumer Bank / / Raport "Polaków portfel własny: nowa normalność"

Z raportu "Polaków portfel własny: nowa normalność" wynika, że Polacy najchętniej rezerwują kwatery prywatne i pokoje na wynajem (21 proc.), w drugiej kolejności są pensjonaty (niemal 19 proc.), na trzecim miejscu wśród wybieranych noclegów są duże kompleksy hotelowe (15 proc.). Niedużo mniej, bo 14 proc. respondentów wskazuje, że spędzi wakacje w małych hotelikach.

fot. Santander Consumer Bank / / "Polaków portfel własny: nowa normalność"

W przypadku transportu na wakacje to Polacy stawiają na podróżowanie własnym samochodem (65 proc. ankietowanych). Co 5 osoba skorzysta z oferty lotniczej, natomiast 9 proc. respondentów wybiera przejazd pociągiem.

DF