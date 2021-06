Wakacje na Cyprze. Kraj znosi restrykcje wjazdowe dla turystów z Polski

/ Shutterstock

Cypr to kolejny kraj, który zaliczył Polskę do tzw. kategorii zielonej, czyli państw bezpiecznych epidemicznie. Dla turystów przylatujących na wyspę oznacza to zniesienie obowiązku odbycia kwarantanny czy przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR.

Jak informuje portal cyprus-mail.com, do tzw. kategorii zielonej Polska wraz z Rumunią dołączyła 14 czerwca. Zgodnie z decyzją władz Republiki Cypryjskiej zmiany wchodzą w życie 17 czerwca, co oznacza, że podróżujących z tych krajów nie obowiązują żadne restrykcje wjazdowe. Nie jest dłużej konieczne okazanie negatywnego wyniku testu PCR przed wejściem na pokład samolotu czy odbycie kwarantanny.

Bezpłatny paszport covidowy na telefon. Sprawdź, od kiedy i kto może uzyskać Unijny Certyfikat na wakacje Bezpłatny paszport covidowy już wkrótce umożliwi swobodne przemieszczanie się pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Paszport covidowy dostępny będzie na telefon i w wersji papierowej. Od 1 lipca w życie wchodzą nowe przepisy wprowadzające Unijny Certyfikat COVID - skorzystają z niego ozdrowieńcy, osoby zaszczepione oraz te, które wykonały test na COVID. Sprawdzamy, jak uzyskać paszport covidowy.

Przed podróżą należy jednak pamiętać o wypełnieniu w ciągu 48 godzin formularza na stronie www.cyprusflightpass.gov.cy. Rząd Republiki Cypryjskiej zastrzega sobie także prawo do przeprowadzania po przylocie bezpłatnych wyrywkowych testów.

Cypryjskie ministerstwo zdrowia co tydzień aktualizuje klasyfikację krajów (zielona, pomarańczowa, czerwona, szara) zgodnie z wytycznymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej kraje mogą "awansować" lub wrócić do kategorii większego ryzyka.

ŁG