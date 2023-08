Wagnerowcy zwijają obóz na Białorusi. Dokąd pójdą?

Obóz najemniczej Grupy Wagnera pod Osipowiczami na Białorusi jest stopniowo demontowany; złożono już jedną trzecią namiotów - napisała w czwartek białoruska redakcja Radia Swoboda. Ukraińska straż graniczna przekazała, że najemnicy wyjeżdżają z Białorusi.

Białoruski portal przeanalizował zdjęcie satelitarne od firmy Planet Labs wykonane 23 sierpnia. Serwis zaznaczył, że powierzchnia obozu zaczęła kurczyć się na długo przed środową katastrofą samolotu w Rosji, w której zginął Jewgienij Prigożyn, szef Grupy Wagnera.

Według portalu rozbiórka namiotów rozpoczęła się 1 sierpnia. Nie wiadomo, czy najemnicy opuścili terytorium Białorusi.

#Wagner response to having their camp setelite pictures distributed. They will likely relocate to a more secluded position. pic.twitter.com/vKKIbDrkdJ