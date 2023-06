Cyfrowy Polsat nie wypłaci dywidendy. Akcjonariusze zdecydowali

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2022 na kapitał zapasowy, zgodnie z rekomendacją zarządu spółki.

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Cyfrowy Polsat informował 31 maja, że zdecydował nie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 z uwagi na kapitałochłonne, strategiczne inwestycje realizowane przez spółkę w ramach Strategii 2023+, ukierunkowane na kontynuację rozwoju grupy kapitałowej.

Zarząd uzasadniał, że zatrzymane w spółce środki posłużą w szczególności do terminowej realizacji obecnie trwających projektów polegających, m.in. na budowie farm wiatrowych w Miłosławiu, Kazimierzu Biskupim, Człuchowie oraz Przyrowie o łącznej zainstalowanej mocy 150 MW. W efekcie realizacji tych projektów na koniec roku 2024 szacowane możliwości produkcyjne energii z wiatru wyniosą ponad 430 GWh rocznie, co z jednej strony zapewni pełne zaspokojenie wewnętrznych potrzeb na energię elektryczną spółki i jej grupy kapitałowej, i tym samym zniweluje ekspozycję spółki na fluktuacje cen energii, a z drugiej strony umożliwi rozpoczęcie sprzedaży czystej energii do stron trzecich.

Podejmując decyzję o przeznaczeniu całości zysku netto za 2022 rok na kapitał zapasowy spółki, zarząd wziął pod uwagę także wskaźnik zadłużenia netto spółki, jak również niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne, a w szczególności wysoką presję inflacyjną oraz utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe przekładające się na rosnące koszty obsługi zadłużenia spółki.

W komunikacie z 31 maja spółka informowała, że podtrzymuje politykę dywidendową przyjętą w grudniu 2020 roku, według której, zarząd zamierzał rekomendować w latach 2022-2024 wypłatę dywidendy w łącznej kwocie nie niższej niż 3 zł na akcję, czyli co najmniej po 1 zł na akcję z zysku netto za lata 2021-23.

W roku obrotowym 2022 Cyfrowy Polsat osiągnął 1,25 mld zł zysku netto. (PAP Biznes)

pam/ asa/