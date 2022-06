Przywileje 4 akcjonariuszy Shopera. „Superakcje” dają 5 000 razy większą dywidendę

/ Shoper

Walne zgromadzenie Shopera zdecydowało, by spółka wypłaciła za 2021 rok większość zysku w postaci dywidendy. Inwestorzy, którzy nie czytali prospektu emisyjnego, mogą się zdziwić, że dostaną 5000 razy mniej niż uprzywilejowani akcjonariusze akcji serii D.

Łącznie na dywidendę trafi blisko 20,3 mln zł, ale w następującym stosunku. Słownie jeden grosz na akcję (0,01 zł) otrzymają inwestorzy posiadający 28,115 mln akcji serii A, B i C (w sumie 281 150 zł). Natomiast 50 zł na akcję otrzyma czterech znaczących inwestorów spółki posiadających 400 tys. uprzywilejowanych serii D (w sumie 20 mln zł). Pozostałe 4,86 mln zł z zysku trafi na kapitał zapasowy.

Prospekt prawdę ci powie

Być może część inwestorów jest zaskoczona takim podziałem zysku, jednak sposób uprzywilejowania akcji serii D był dokładnie opisany w prospekcie emisyjnym spółki, która debiutowała na GPW w lipcu 2021 r. z cenę w emisji na poziomie 47 zł. Debiut był udany, akcje już w listopadzie były wyceniane na blisko 92 zł. Kurs w pierwszym dniu czerwca 2022 r. wynosił ok. 35 zł.

W prospekcie czytamy, że akcje serii D są uprzywilejowane w ten sposób, że uprawniają do dywidendy 5000 razy przewyższającej dywidendę do wypłaty właścicielom pozostałych akcji (w tym posiadaczom akcji serii D). Szczególne 400 tys. akcji nie jest przedmiotem obrotu na GPW i jest oznaczone innym kodem ISIN – identyfikującym konkretne papiery wartościowe.

Na GPW są notowane po 9.277.950 akcje serii A i B oraz 9.559.100 akcji serii C. Seria D to akcje niedające prawa głosu na WZA - są to tzw. akcje nieme. Spółka też w kolejnych raportach pokazywała w oddzielnej pozycji zysk na akcję uprzywilejowaną. Za ostatni kwartał było to 10,66 zł wobec 0,002 zł na akcję zwykłą.

Obecna forma uprzywilejowania będzie trwać nadal, ponieważ taki podział zysku przestanie obowiązywać, dopiero kiedy posiadacze „superakcji” otrzymają w dywidendach 32,65 mln zł. Wtedy akcje serii D ulegną umorzeniu.

Znaczna część tego warunku spełni się 20 lipca 2022 r. kiedy ustalono dzień wypłaty dywidendy na podstawie prawa przysługującego w dniu 6 lipca, który został wskazany jako dzień dywidendy.

Jak najszybciej umorzyć akcje

To działania zgodne z opisem zamieszczonym w prospekcie, w którym spółka informowała, że do momentu dokonania wypłaty kwoty 32,65 mln zł pozostali akcjonariusze będą otrzymywać znacząco niższą kwotę dywidendy w stosunku do akcjonariuszy posiadających akcje serii D. Intencją spółki jest jak najszybsza wypłata na rzecz akcjonariuszy posiadających akcje serii D kwot dywidendy umożliwiającej wygaśnięcie uprzywilejowania – czytamy w opisie ryzyk związanych z dywidendą.

Shoper jest spółką, która udostępnia platformę e-commerce oraz szereg usług dodatkowych, zorientowanych na zwiększenie efektywności sprzedaży sklepów internetowych. Platforma Shoper oparta jest na rozwiązaniu SaaS (Software as a Service), polegającym na udostępnianiu oprogramowania w formie usługi w zamian za opłatę abonamentową

Akcjonariusze nie powinni się martwić o wypracowanie zysków, ponieważ spółka dynamicznie się rozwija, pokazując dwucyfrowe wzrosty w pozycjach wynikowych. Przychody w 2021 roku wyniosły 80,3 mln zł i były aż o 71 proc. wyższe niż w roku 2020. Jeszcze szybciej rosły przychody w 4 kwartale 2021, które wyniosły 26,9 mln zł, a to oznacza wzrost o ponad 85 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. Wyniki za I kwartał również pokazują rozwój spółki. Przychody ze sprzedaży wyniosły 26,3 mln zł, wobec 15,8 mln zł w pierwszym kwartale roku 2021 (wzrost o 67 proc.).

Michał Kubicki