WSJ: wynegocjowanie pokoju na Ukrainie nie jest możliwe, należy pomóc Ukrainie zwyciężyć Rosję

56. dzień inwazji. Pentagon: Ukraina otrzymała od innych krajów samoloty

Środa jest pięćdziesiątym szóstym dniem inwazji Rosji na Ukrainę. "Strona rosyjska nie odpowiada na propozycje wymiany cywilów i obrońców Mariupola, gdzie sytuacja jest skrajnie trudna" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek wieczorem. Pentagon poinformował, że Ukraina otrzymała od innych krajów samoloty i części zamienne do swoich samolotów "Rosyjskie lotnictwo zrzuca na kombinat metalurgiczny Azowstal w Mariupolu, gdzie w podziemiach ukrywają się cywile, bomby do niszczenia bunkrów" - oświadczył Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.