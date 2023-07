"WSJ": USA rozważają zniesienie sankcji na chiński instytut, ale coś za coś

Politico: Chiny potajemnie wysyłają do Rosji sprzęt, który jest wykorzystywany do wyposażana armii rosyjskiej Chiny potajemnie wysyłają do Rosji sprzęt, który jest wykorzystywany do wyposażana armii rosyjskiej. Te dostawy sprzętu podwójnego zastosowania ujawniają lukę w zachodnich sankcjach - informuje portal Politico .