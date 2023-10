WSJ: Iran pomógł zaplanować Hamasowi atak na Izrael

Wizz Air zawiesił loty do Tel Awiwu do odwołania. Inne linie też tną połączenia Wizz Air zawiesił loty do i z Tel Awiwu do odwołania - poinformował przewoźnik lotniczy w niedzielę wieczorem. Pasażerom, których dotyczą zmiany, linia zapewnia możliwość modyfikacji rezerwacji lub zwrotu kosztów, a także zakwaterowanie - zaznaczył Wizz Air w komunikacie.