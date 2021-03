WP wraca na rynek przejęć, analizuje cele w Polsce i za granicą

fot. Andrzej Bogacz / FORUM

Wirtualna Polska zamierza powrócić do aktywności w obszarze fuzji i przejęć, jest zainteresowana akwizycjami w Polsce i za granicą - poinformował prezes Jacek Świderski. Grupa liczy na niski dwucyfrowy wzrost rynku reklamy internetowej w pierwszym półroczu. Zdaniem prezesa WP, rynek e-commerce w pierwszej połowie roku wzrośnie o 30-40 proc., przy czym sytuacja poszczególnych branż pozostanie mocno zróżnicowana.

"W pandemii każdy powinien dbać o bezpieczeństwo firmy i pracowników i my również staraliśmy się chomikować środki finansowe, by przejść przez ten okres. Teraz widzimy, że lód topnieje i wracamy do procesów akwizycyjnych, wiele z nich trzymaliśmy zresztą na małym ogniu w zeszłym roku. Możecie się państwo spodziewać odmrożenia naszej aktywności w obszarze fuzji i przejęć" - powiedział prezes podczas konferencji.

"Przyglądamy się zarówno Polsce jak i bliskiej zagranicy. Za granicą interesują nas tylko e-commerce, w Polsce patrzymy zarówno na e-commerce jak i media" - dodał.

Świderski podkreślił, że grupa chce mocno inwestować w rozwój mediów internetowych w Polsce, które osiągają - jak ocenił - bardzo dobre wyniki.

Prezes Wirtualnej Polski spodziewa się utrzymania dobrej koniunktury na rynku reklamy internetowej w całym pierwszym półroczu 2020 roku, ze względu na ograniczenia związane z pandemią obecne w innych obszarach gospodarki. Liczy na dynamikę na "dolnym dwucyfrowym" poziomie.

"Mamy poczucie, że cały rynek reklamy internetowej zyskuje, ale nie mamy jeszcze w tej chwili wyników za IV kw., trudno nam podsumować sytuację rynkową. Dla WP czwarty IV kwartał był bardzo dobry. W pierwszym półroczu tego roku, kiedy nadal będziemy borykać się z pandemią, czas dla reklamy internetowej będzie nadal dobry. Wiemy to, ponieważ widzimy wyniki za I kw. oraz spodziewamy się utrzymania trendu w II kw." - powiedział.

"Odnosząc się do pierwszego półrocza uważam, że rynek reklamy internetowej wzrośnie w jakichś dolnych dwucyfrowych granicach" - dodał.

Świderski oczekuje, że w pozostałej części roku dynamika wydatków reklamowych w internecie może obniżyć się, ale nie obawia się spadków.

Podczas prezentacji prezes podał, że grupa rozwija dwa narzędzia, które mają przyspieszyć wzrost na rynku reklamowym: WP Sales Booster i WPartner.

Z produktu WP Sales Booster korzysta w marcu 28 proc. klientów reklamowych (display) grupy. Usługa uruchomiona w ubiegłym roku ma pozwolić sklepom e-commerce zwiększyć sprzedaż swoich produktów przy gwarantowanym efekcie sprzedażowym, eliminując jednocześnie udział pośredników, głównie Google.

"W grudniu 12 proc. naszych kampanii performance było 'boostowane', co skutkowało wyższym zwrotem z inwestycji reklamowych lokowanych u nas" - napisał Świderski w liście do akcjonariuszy opublikowanym we wtorek.

Jak podał prezes, rozwój sieci partnerskiej serwisów internetowych WPartner pozwolił natomiast w ciągu pół roku na zwiększenie o 158 proc. powierzchni reklamowej oferowanej klientom.

"Nasz udział w powierzchni reklamowej w Polsce to kilkanaście proc., a dzięki partnerom dodatkowo zwiększamy nasze zasięgi. Zachęcamy ich popytem reklamowym ze strony naszych spółek e-commerce, ale również z innych źródeł" - powiedział.

Świderski ocenił, że w segmencie e-commerce sytuacja poszczególnych branż pozostaje bardzo zróżnicowana. W skali całego rynku sprzedaży internetowej, szef WP liczy na wzrost o 30-40 proc. w pierwszej połowie tego roku.

"Są spółki, które rosną fantastycznie, jak dostawa żywności, dodatkowo obecnie ze względu na zamknięcie sklepów stacjonarnych, np. materiały budowlane czy odzież można kupić tylko w internecie. To nie znaczy, że wszystkie branże nie są dotknięte pandemią, przykładem jest turystyka" - powiedział.

Wśród spółek e-commerce w grupie pod presją pozostają firmy związane z turystyką, natomiast - jak podał prezes - dobrze radzą sobie biznesy odzieżowe oraz spółka Extradom, która korzysta na wzroście zainteresowania budową domów. Liderem zwyżek jest SuperAuto, zajmujące się sprzedażą samochodów.

WP zobowiązała się we wtorek do uzyskania neutralności emisyjnej do 2023 roku, w zakresie zużycia energii przez serwerownie. W pierwszym kwartale tego roku zużycie prądu w centrach danych grupy obniżono o 10 proc., a obecnie trwa montaż pierwszej testowej farmy fotowoltaicznej, która ma zasilać jedną z serwerowni. W tym roku spółka chce kupować tylko prąd od wytwórców z zielonymi certyfikatami.

Grupa podała we wtorek wyniki za IV kwartał i cały 2020 rok.

Zysk netto Wirtualnej Polski w IV kwartale 2020 roku wyniósł 39,4 mln zł i był o 9,7 proc. wyższy od konsensusu. Wynik wzrósł o 48,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Przychody zwiększyły się w IV kwartale o 15,2 proc. rok do roku do 218,5 mln zł. Sprzedaż była o 21,8 proc. wyższa od średniej oczekiwań analityków. Wpływ na przebicie oczekiwań w zakresie sprzedaży, miała zmiana modelu rozpoznania przychodów w spółce zależnej Superauto24. Zmiana skutkowała rozpoznaniem w IV kwartale dodatkowych przychodów ze sprzedaży i kosztu sprzedanych towarów w wysokości 22,3 mln zł (z czego 10,9 mln zł dotyczy przychodów i kosztów za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 roku).

W IV kwartale 2020 roku w segmencie online WP skorygowana EBITDA wzrosła o 21,2 proc. rok do roku, do 77,1 mln zł, a w segmencie TV o 487 proc. do 2,6 mln zł. Łączny wynik zwiększył się o 16 proc. do 79,8 mln zł.

W całym 2020 roku zysk netto grupy wzrósł do 81,7 mln zł z 71,1 mln zł w rok wcześniej. Przychody spadły do 632,3 mln zł z 708,7 mln zł.

Wiceprezes Elżbieta Bujniewicz-Belka poinformowała we wtorek, że Wirtualna Polska nie widzi przeszkód dla realizacji polityki dywidendowej wobec zysku za 2020 rok.

"Zarząd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie dywidendy, ale mamy ogłoszoną politykę dywidendową, która zakłada wypłatę do 70 proc. zysku i co roku historycznie wypłacaliśmy dywidendy w wysokości ok. 1 zł na akcję. Mamy dosyć dobrze odlewarowaną spółkę, nic pewnie nie stoi na przeszkodzie, by polityka dywidendowa była realizowana. W zeszłym roku nie wypłaciliśmy dywidendy ze względu na niepewność" - powiedziała Bujniewicz-Belka podczas konferencji prasowej.

W 2020 roku spółka nie wypłaciła dywidendy, a rok wcześniej do akcjonariuszy trafiło 1 zł na akcję.

Polityka dywidendowa grupy, uchwalona w 2016 roku, zakłada wypłatę dywidendy nie wyższej niż 70 proc. skonsolidowanego zysku netto. W ubiegłym roku zysk netto grupy wyniósł 81,7 mln zł.

Kurs akcji WP rośnie o godz. 12.30 o 2,3 proc. do 98,8 zł. Obroty akcjami spółki wynoszą ok. 900 tys zł. (PAP Biznes)

kuc/